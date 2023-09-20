https://sputnikarabic.ae/20230920/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-إقليم-قره-باغ-بشكل-فوري-1081212413.html
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ على الفور، والتقيد بالاتفاقيات المبرمة في عام 2020. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T05:03+0000
2023-09-20T05:03+0000
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العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استخدام القوة العسكرية في الإقليم والتقارير الواردة عن وقوع ضحايا بينهم مدنيون".وأضاف دوجاريك: "يدعو الأمين العام بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد والتقيد الصارم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020، ومبادئ القانون الدولي الإنساني".وأوضح دوجاريك أن غوتيريش ما زال يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني على الأرض، مكررا دعوته للأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.وحث غوتيريش الأطراف المتنازعة على التركيز على الجهود الرامية إلى المساعدة في بناء الثقة، والحفاظ على سلام طويل الأمد في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في إقليم قره باغ، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20230919/أذربيجان-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-لمكافحة-الإرهاب-في-قره-باغ-بغية-استعادة-النظام-الدستوري-1081180996.html
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العالم
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري
05:03 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ على الفور، والتقيد بالاتفاقيات المبرمة في عام 2020.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استخدام القوة العسكرية في الإقليم والتقارير الواردة عن وقوع ضحايا بينهم مدنيون".
وأضاف دوجاريك: "يدعو الأمين العام بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد والتقيد الصارم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020، ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأوضح دوجاريك أن غوتيريش ما زال يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني على الأرض، مكررا دعوته للأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.
وحث غوتيريش الأطراف المتنازعة على التركيز على الجهود الرامية إلى المساعدة في بناء الثقة، والحفاظ على سلام طويل الأمد في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في إقليم قره باغ، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.