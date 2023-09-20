عربي
https://sputnikarabic.ae/20230920/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-إقليم-قره-باغ-بشكل-فوري-1081212413.html
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ على الفور، والتقيد بالاتفاقيات المبرمة في عام 2020. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T05:03+0000
2023-09-20T05:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079825634_0:0:1176:662_1920x0_80_0_0_b3828dd238cb37c0284baba1812509ce.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استخدام القوة العسكرية في الإقليم والتقارير الواردة عن وقوع ضحايا بينهم مدنيون".وأضاف دوجاريك: "يدعو الأمين العام بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد والتقيد الصارم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020، ومبادئ القانون الدولي الإنساني".وأوضح دوجاريك أن غوتيريش ما زال يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني على الأرض، مكررا دعوته للأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.وحث غوتيريش الأطراف المتنازعة على التركيز على الجهود الرامية إلى المساعدة في بناء الثقة، والحفاظ على سلام طويل الأمد في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في إقليم قره باغ، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20230919/أذربيجان-تعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-لمكافحة-الإرهاب-في-قره-باغ-بغية-استعادة-النظام-الدستوري-1081180996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079825634_15:0:1058:782_1920x0_80_0_0_4c2d03c2a97224e61c05b58c20c47806.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بشكل فوري

05:03 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 05:04 GMT 20.09.2023)
© AFP 2023 / ED JONESالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ على الفور، والتقيد بالاتفاقيات المبرمة في عام 2020.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استخدام القوة العسكرية في الإقليم والتقارير الواردة عن وقوع ضحايا بينهم مدنيون".
وأضاف دوجاريك: "يدعو الأمين العام بأشد العبارات إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد والتقيد الصارم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2020، ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
أذربيجان تعلن إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
أمس, 09:50 GMT
وأوضح دوجاريك أن غوتيريش ما زال يشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني على الأرض، مكررا دعوته للأطراف المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل إلى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.
وحث غوتيريش الأطراف المتنازعة على التركيز على الجهود الرامية إلى المساعدة في بناء الثقة، والحفاظ على سلام طويل الأمد في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها بدأت "إجراءات لمكافحة الإرهاب" في إقليم قره باغ، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала