https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html

البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"

البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"

أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت الأوكرانيين بكل ما طلبوه لتنفيذ "الهجوم... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T20:47+0000

2023-09-20T20:47+0000

2023-09-20T20:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني، بإنه بحاجة إليه لتنفيذ "الهجوم المضاد"، حصلوا عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائنا وشركائنا".ووفقا له، الأوكرانيون غالبا ما يتلقون المساعدة العسكرية المطلوبة، في غضون أيام قليلة.ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، يوم غد الخميس، عن إمدادات جديدة من الأسلحة والذخائر، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي".

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