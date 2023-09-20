https://sputnikarabic.ae/20230920/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تلقت-من-أمريكا-كل-ما-طلبته-لشن-الهجوم-المضاد-1081249528.html
البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"
البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"
أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت الأوكرانيين بكل ما طلبوه لتنفيذ "الهجوم... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T20:47+0000
2023-09-20T20:47+0000
2023-09-20T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني، بإنه بحاجة إليه لتنفيذ "الهجوم المضاد"، حصلوا عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائنا وشركائنا".ووفقا له، الأوكرانيون غالبا ما يتلقون المساعدة العسكرية المطلوبة، في غضون أيام قليلة.ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، يوم غد الخميس، عن إمدادات جديدة من الأسلحة والذخائر، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: أوكرانيا تلقت من أمريكا كل ما طلبته لشن "الهجوم المضاد"
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أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت الأوكرانيين بكل ما طلبوه لتنفيذ "الهجوم المضاد".
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "كل ما قاله الجيش الأوكراني، بإنه بحاجة إليه لتنفيذ "الهجوم المضاد"، حصلوا عليه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائنا وشركائنا".
ووصف كيربي الدعم الأمريكي بـ"غير المسبوق" و"التاريخي"، وأشار إلى أنه "يضمن إلى حد كبير تقدم العملية".
ووفقا له، الأوكرانيون غالبا ما يتلقون المساعدة العسكرية المطلوبة، في غضون أيام قليلة.
ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، يوم غد الخميس، عن إمدادات جديدة من الأسلحة والذخائر، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض.
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، للشهر الرابع، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي".