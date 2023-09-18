https://sputnikarabic.ae/20230918/البيت-الأبيض-تزايد-أعداد-أعضاء-الكونغرس-الذين-ينتقدون-المساعدات-المقدمة-لكييف-1081138052.html
البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف
البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف
صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايد بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T03:37+0000
2023-09-18T03:37+0000
2023-09-18T03:37+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في حديث لوسائل إعلام بريطانية، "نشهد تزايدا بعدد الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب، الذين ينتقدون الإنفاق المستقبلي والمساعدات لأوكرانيا".بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, روسيا
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, روسيا
البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف
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صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايد بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في حديث لوسائل إعلام بريطانية، "نشهد تزايدا بعدد الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب، الذين ينتقدون الإنفاق المستقبلي والمساعدات لأوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن الانتقادات تأتي في المقام الأول من "مجموعة صغيرة، ولكن قوية من الجمهوريين في الجناح اليميني بمجلس النواب
".
بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.
وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا،
"بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".