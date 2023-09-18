عربي
https://sputnikarabic.ae/20230918/البيت-الأبيض-تزايد-أعداد-أعضاء-الكونغرس-الذين-ينتقدون-المساعدات-المقدمة-لكييف-1081138052.html
البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف
البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف
صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايد بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T03:37+0000
2023-09-18T03:37+0000
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في حديث لوسائل إعلام بريطانية، "نشهد تزايدا بعدد الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب، الذين ينتقدون الإنفاق المستقبلي والمساعدات لأوكرانيا".بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, روسيا
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, روسيا

البيت الأبيض: تزايد أعداد أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون المساعدات المقدمة لكييف

03:37 GMT 18.09.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تشهد تزايد بأعداد أعضاء الكونغرس الذين يعبرون عن امتعاضهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في حديث لوسائل إعلام بريطانية، "نشهد تزايدا بعدد الجمهوريين وخاصة في مجلس النواب، الذين ينتقدون الإنفاق المستقبلي والمساعدات لأوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن الانتقادات تأتي في المقام الأول من "مجموعة صغيرة، ولكن قوية من الجمهوريين في الجناح اليميني بمجلس النواب".
بحسب البيانات الرسمية، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 43 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها، قدمت روسيا سابقًا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
بوتين: أوكرانيا فقدت أكثر من 70 ألف عسكري في الهجوم المضاد
12 سبتمبر, 07:44 GMT
فيما أعلن الكرملين أن زيادة إمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا تسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون لها تأثير سلبي.
وأكد لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون مباشرة في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:53 GMTСемьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала