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https://sputnikarabic.ae/20230920/الرئيس-الفلسطيني-يعتزم-زيارة-روسيا---1081249940.html
الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة روسيا
الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة روسيا
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة روسيا قريبًا، وإن كان لا يمكن الإفصاح عن الموحد المحدد للزيارة الآن. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T21:23+0000
2023-09-20T21:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المالكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "هناك زيارة منتظرة للرئيس إلى روسيا الاتحادية قريبًا".وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الزيارة ستُجرى خلال العام الجاري، ولكن لا يمكن الإعلان عن موعدها.وتتمتع روسيا وفلسطين بعلاقات متينة وعميقة في العديد من المجالات، بينها المجال السياسي. وأقيمت علاقات دبلوماسية بين روسيا وفلسطين في عام 1974، حيث تم افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو.واعترف الاتحاد السوفيتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 بدولة فلسطين، وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بكثافة اللقاءات والاجتماعات الثنائية على أعلى مستوى، حيث اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، عدة مرات في الفترة الأخيرة، من بينها لقاء الرئيسين في منتجع سوتشي في 11 مايو/أيار عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الخارجية-الروسية-روسيا-وفلسطين-تجددان-تأكيد-أهمية-تعزيز-العلاقات-1070436789.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يعتزم زيارة روسيا

21:23 GMT 20.09.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© Sputnik . POOL
/
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة روسيا قريبًا، وإن كان لا يمكن الإفصاح عن الموحد المحدد للزيارة الآن.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المالكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "هناك زيارة منتظرة للرئيس إلى روسيا الاتحادية قريبًا".
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات
22 نوفمبر 2022, 15:06 GMT
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الزيارة ستُجرى خلال العام الجاري، ولكن لا يمكن الإعلان عن موعدها.
وتتمتع روسيا وفلسطين بعلاقات متينة وعميقة في العديد من المجالات، بينها المجال السياسي. وأقيمت علاقات دبلوماسية بين روسيا وفلسطين في عام 1974، حيث تم افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو.
واعترف الاتحاد السوفيتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 بدولة فلسطين، وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بكثافة اللقاءات والاجتماعات الثنائية على أعلى مستوى، حيث اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، عدة مرات في الفترة الأخيرة، من بينها لقاء الرئيسين في منتجع سوتشي في 11 مايو/أيار عام 2017.
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