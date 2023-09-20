https://sputnikarabic.ae/20230920/الكرملين-لا-نقبل-اتهامات-أرمينيا-بشأن-قره-باغ-وباكو-تتصرف-على-أراضيها-1081219792.html

الكرملين: لا نقبل اتهامات أرمينيا بشأن قره باغ وباكو "تتصرف على أراضيها"

الكرملين: لا نقبل اتهامات أرمينيا بشأن قره باغ وباكو "تتصرف على أراضيها"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي في قره باغ غير معني بالمهاترات الكلامية، ولكنه يفعل أشياء حقيقية، حيث يساعد في إجلاء السكان... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T09:46+0000

2023-09-20T09:46+0000

2023-09-20T09:46+0000

أرمينيا

روسيا

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وقال بيسكوف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن نواصل اتصالاتنا مع الأرمن في قره باغ لأن جيشنا لا ينخرط في مثل هذه المشادات الكلامية، كما تعلمون، إنهم يفعلون أشياء ملموسة، ويؤدون دورهم كقوات حفظ سلام، ويساعدون في إجلاء السكان المدنيين - وخاصة الأطفال - من المناطق الخطرة".وأضاف بيسكوف أن "الاتصالات بين روسيا وأرمينيا مستمرة، وكانت ولا تزال حليفًا وشريكًا لروسيا، كما تستمر الاتصالات مع أذربيجان، التي تعد أيضًا شريكًا مهمًا لروسيا".وعلق بيسكوف على الوضع في قره باغ: "بحكم القانون نحن نتحدث عن تصرفات باكو على أراضيها".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء عن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. وكما قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، فإن أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها.

https://sputnikarabic.ae/20230920/علييف-لبلينكن-العملية-في-قره-باغ-تنتهي-بعد-تسليم-القوات-الأرمينية-لأسلحتها-1081212172.html

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