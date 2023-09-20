https://sputnikarabic.ae/20230920/الدفاع-الأذربيجانية-تعلن-الوقف-الكامل-لإطلاق-النار-في-إقليم-قره-باغ-بمبادرة-من-الجانب-الروسي---عاجل-1081218186.html
الدفاع الأذربيجانية تعلن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي - عاجل
الدفاع الأذربيجانية تعلن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي - عاجل
الدفاع الأذربيجانية تعلن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة الجانب الروسي - عاجل 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T09:18+0000
2023-09-20T09:18+0000
2023-09-20T09:20+0000
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العالم
الدفاع الأذربيجانية تعلن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة من الجانب الروسي - عاجل
09:18 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
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الدفاع الأذربيجانية تعلن الوقف الكامل لإطلاق النار في إقليم قره باغ بمبادرة الجانب الروسي - عاجل