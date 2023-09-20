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https://sputnikarabic.ae/20230920/حارس-مرمى-يتقمص-دور-المهاجم-ويسجل-هدفا-رائعا-في-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1081218953.html
حارس مرمى يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا رائعا في دوري أبطال أوروبا... فيديو
حارس مرمى يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا رائعا في دوري أبطال أوروبا... فيديو
أنقذ حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي، إيفان بروفيديل، فريقه من الخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T09:45+0000
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في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، كانت النتيجة تُشير لتقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، قبل أن يحصل فريق لاتسيو على ركلة ركنية.حينها فاجئ الحارس بروفيديل الجميع وتقمص دور المهاجم وتقدم نحو منطقة جزاء المنافس، في محاولة أخيرة لإدراك التعادل قبل إطلاق صافرة النهاية.وبالفعل نجح الحارس في استقبال عرضية طويلة، ليضع الكرة برأسه في الشباك على طريقة كبار الهدافين، ليحرز هدف التعادل لفريقه، ولتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.وأضاف: "لم أتصور ما فعلته بعد، يمكنك القول إنني استوحيت مهارة التسجيل من إيموبيلي مهاجم لاتسيو".وبتلك النتيجة، أصبح ترتيب المجموعة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، هو تصدر فينورد الهولندي برصيد 3 نقاط، ويأتي أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي في وصافة المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتزيل سيلتك الاسكتلندي جدول الترتيب من دون نقاط.
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رياضة, نادي الفيديو, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, نادي الفيديو, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار كرة القدم, الأخبار

حارس مرمى يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا رائعا في دوري أبطال أوروبا... فيديو

09:45 GMT 20.09.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEإيفان بروفيديل، حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي
إيفان بروفيديل، حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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أنقذ حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي، إيفان بروفيديل، فريقه من الخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، كانت النتيجة تُشير لتقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، قبل أن يحصل فريق لاتسيو على ركلة ركنية.
حينها فاجئ الحارس بروفيديل الجميع وتقمص دور المهاجم وتقدم نحو منطقة جزاء المنافس، في محاولة أخيرة لإدراك التعادل قبل إطلاق صافرة النهاية.
وبالفعل نجح الحارس في استقبال عرضية طويلة، ليضع الكرة برأسه في الشباك على طريقة كبار الهدافين، ليحرز هدف التعادل لفريقه، ولتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

وبعد المباراة، قال بروفيديل، في تصريحات إعلامية: "كان هناك الكثير من الضغط علينا، سألتهم كم بقي من الوقت، فأخبروني أنه لم يتبق إلا القليل، فتقدمت للهجوم".

وأضاف: "لم أتصور ما فعلته بعد، يمكنك القول إنني استوحيت مهارة التسجيل من إيموبيلي مهاجم لاتسيو".
وبتلك النتيجة، أصبح ترتيب المجموعة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، هو تصدر فينورد الهولندي برصيد 3 نقاط، ويأتي أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي في وصافة المجموعة بنقطة واحدة، بينما يتزيل سيلتك الاسكتلندي جدول الترتيب من دون نقاط.
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