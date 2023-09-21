https://sputnikarabic.ae/20230921/أردوغان-يأمل-في-استئناف-صفقة-الحبوب-1081274326.html

أردوغان يأمل في استئناف "صفقة الحبوب"

أردوغان يأمل في استئناف "صفقة الحبوب"

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يأمل في استئناف "صفقة الحبوب" ويتوقع مناقشة القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T17:34+0000

2023-09-21T17:34+0000

2023-09-21T17:34+0000

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وأجاب أردوغان على سؤال بشأن إمكانية استئناف ممر الحبوب في الوقت الحالي، قائلا: "آمل ذلك. سنناقش هذا الأمر مع السيد بوتين".وقال للصحفيين في نيويورك: "لا أرى مواقف زعماء العالم السلبية حيال بوتين، صائبة".وشدد الرئيس التركي على أن "تركيا مستمرة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع روسيا".وفي وقت سابق، صرّح مصدر في الرئاسة التركية، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، قد يناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى عودته من نيويورك، تفاصيل مفاوضاته بشأن اتفاق الحبوب".وبحسب قول المصدر، فإن الرئيس التركي يواصل مبادراته لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، انتهى أجل مبادرة حبوب البحر الأسود، لأن روسيا لم تجدد مشاركتها في الصفقة، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، خلال العام الماضي.وشددت موسكو على أن قرار تعليق مشاركتها في الصفقة يعود إلى حقيقة أن الجزء المتعلق بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية من الاتفاق لم يتم الوفاء به، وخاصة فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" وفتح خط أنابيب الأمونيا تولياتي- أوديسا.

https://sputnikarabic.ae/20230914/الولايات-المتحدة-تأمل-أن-يتمكن-غوتيريش-من-إعادة-روسيا-إلى-صفقة-الحبوب-1081044102.html

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