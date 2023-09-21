https://sputnikarabic.ae/20230921/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مبنيين-تابعين-للجيش-السوري-بهضبة-الجولان-1081272665.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنيين تابعين للجيش السوري بهضبة الجولان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنيين تابعين للجيش السوري بهضبة الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة بهضبة الجولان جنوب غربي سوريا. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T15:41+0000
2023-09-21T15:41+0000
2023-09-21T15:50+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
الجولان
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "هاجمت دبابات جيش الدفاع مؤخرًا مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 في منطقة عين التينة".وزعم البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك". حسب تعبيره.واعتبر أن "وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974".وفي 13 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض عدد من مواقعها لقصف جوي إسرائيلي في ريف حماة بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع تابعة لها في طرطوس.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت الدفاع السورية إنه في "حوالي الساعة 22:40 مساء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وحاء القصف الإسرائيلي لريف حماة بعد ساعات قليلة من قصف جوي إسرائيلي لمواقع عسكرية في طرطوس أسفرت عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين.وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/سوريا-تطالب-بمحاسبة-إسرائيل-بسبب-اعتداءاتها-المتواصلة-على-أراضيها-1080118965.html
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الجولان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الجولان, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنيين تابعين للجيش السوري بهضبة الجولان
15:41 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة بهضبة الجولان جنوب غربي سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان "هاجمت دبابات جيش الدفاع مؤخرًا مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 في منطقة عين التينة".
وزعم البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك". حسب تعبيره.
واعتبر أن "وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا
لعام 1974".
وفي 13 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض عدد من مواقعها لقصف جوي إسرائيلي في ريف حماة بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع تابعة لها في طرطوس.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت الدفاع السورية إنه في "حوالي الساعة 22:40 مساء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وحاء القصف الإسرائيلي لريف حماة بعد ساعات قليلة من قصف جوي إسرائيلي لمواقع عسكرية في طرطوس أسفرت عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين.
وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا
من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني في سوريا.