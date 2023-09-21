https://sputnikarabic.ae/20230921/الرئيس-السوري-يصل-إلى-الصين-مع-وفد-مرافق-صورة-1081255062.html
الرئيس السوري يصل إلى الصين مع وفد مرافق... صور
الرئيس السوري يصل إلى الصين مع وفد مرافق... صور
وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T07:27+0000
2023-09-21T07:27+0000
2023-09-21T07:33+0000
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بشار الأسد
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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين.وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, الصين, العالم العربي, بشار الأسد
الرئيس السوري يصل إلى الصين مع وفد مرافق... صور
07:27 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"
، اليوم الخميس، بأن "الرئيسين الأسد وشي جين بينغ يعقدان قمة سورية صينية".
وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.
ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
كما يضم الوفد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، وعماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وثريا إدلبي معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد حسنين خدام سفير سوريا لدى الصين.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين.
وكتبت الرئاسة عبر قناتها على "تلغرام
": "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس".
وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".