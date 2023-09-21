https://sputnikarabic.ae/20230921/خبير-أمريكي-بوتين-حذر-من-تطوير-أسلحة-أكثر-قوة-1081275393.html

خبير أمريكي: بوتين حذر من تطوير أسلحة أكثر قوة

خبير أمريكي: بوتين حذر من تطوير أسلحة أكثر قوة

صرّح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تشعر بالقلق إزاء كلمات الرئيس الروسي... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T18:12+0000

2023-09-21T18:12+0000

2023-09-21T18:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "في الأسبوع الماضي، أدلى بوتين، بعدة تصريحات في "المنتدى الاقتصادي الدولي في فلاديفوستوك" أشار فيها إلى أن روسيا لديها أنواع أخرى من الأسلحة قيد التطوير.... لماذا يعد هذا مهمًا؟ قبل خمس سنوات، قالت روسيا إن لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكننا حينها ضحكنا.الآن ليس هناك وقت للضحك".ووفقا له، أصيب مسؤولو وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بالصدمة عندما استخدم الجيش الروسي، أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا. وأوضح أنهم لا يستطيعون حتى أن يتخيلوا أن موسكو، قادرة على فعل شيء من هذا القبيل.وقال جونسون: "روسيا أرسلت إشارة واضحة مفادها أنها لا تستطيع فقط تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكنها فعلت ذلك بالفعل… باستخدامها في القتال".وفي وقت سابق، في كلمه أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي"، في12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة سوف تضمن أمن أي دولة في المستقبل القريب، وروسيا تدرك هذا الأمر جيدًا وتعمل على تحقيقه.

https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html

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