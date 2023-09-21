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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/خبير-أمريكي-بوتين-حذر-من-تطوير-أسلحة-أكثر-قوة-1081275393.html
خبير أمريكي: بوتين حذر من تطوير أسلحة أكثر قوة
خبير أمريكي: بوتين حذر من تطوير أسلحة أكثر قوة
صرّح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تشعر بالقلق إزاء كلمات الرئيس الروسي... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T18:12+0000
2023-09-21T18:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "في الأسبوع الماضي، أدلى بوتين، بعدة تصريحات في "المنتدى الاقتصادي الدولي في فلاديفوستوك" أشار فيها إلى أن روسيا لديها أنواع أخرى من الأسلحة قيد التطوير.... لماذا يعد هذا مهمًا؟ قبل خمس سنوات، قالت روسيا إن لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكننا حينها ضحكنا.الآن ليس هناك وقت للضحك".ووفقا له، أصيب مسؤولو وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بالصدمة عندما استخدم الجيش الروسي، أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا. وأوضح أنهم لا يستطيعون حتى أن يتخيلوا أن موسكو، قادرة على فعل شيء من هذا القبيل.وقال جونسون: "روسيا أرسلت إشارة واضحة مفادها أنها لا تستطيع فقط تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكنها فعلت ذلك بالفعل… باستخدامها في القتال".وفي وقت سابق، في كلمه أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي"، في12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة سوف تضمن أمن أي دولة في المستقبل القريب، وروسيا تدرك هذا الأمر جيدًا وتعمل على تحقيقه.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-أمريكي-يكشف-عن-خطة-بوتين-لإسقاط-الناتو-في-أوروبا-1081018043.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: بوتين حذر من تطوير أسلحة أكثر قوة

18:12 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 18:13 GMT 21.09.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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صرّح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تشعر بالقلق إزاء كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نوع جديد من الأسلحة.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "في الأسبوع الماضي، أدلى بوتين، بعدة تصريحات في "المنتدى الاقتصادي الدولي في فلاديفوستوك" أشار فيها إلى أن روسيا لديها أنواع أخرى من الأسلحة قيد التطوير.... لماذا يعد هذا مهمًا؟ قبل خمس سنوات، قالت روسيا إن لديها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكننا حينها ضحكنا.الآن ليس هناك وقت للضحك".
ووفقا له، أصيب مسؤولو وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بالصدمة عندما استخدم الجيش الروسي، أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا. وأوضح أنهم لا يستطيعون حتى أن يتخيلوا أن موسكو، قادرة على فعل شيء من هذا القبيل.
وقال جونسون: "روسيا أرسلت إشارة واضحة مفادها أنها لا تستطيع فقط تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكنها فعلت ذلك بالفعل… باستخدامها في القتال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي يكشف عن خطة بوتين لإسقاط "الناتو" في أوروبا
14 سبتمبر, 08:25 GMT
وفي وقت سابق، في كلمه أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي"، في12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة سوف تضمن أمن أي دولة في المستقبل القريب، وروسيا تدرك هذا الأمر جيدًا وتعمل على تحقيقه.
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