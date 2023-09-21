https://sputnikarabic.ae/20230921/زلزال-بقوة-61-درجة-يهز-فانواتو-1081277935.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز فانواتو
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز فانواتو
ضرب زلزال قوي، ليل الخميس/الجمعة، جزر فانواتو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T22:43+0000
2023-09-21T22:43+0000
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زلزال
فانواتو
العالم
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وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.فانواتو هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتألف من مجموعة من الجزر البركانية.توجد فانواتو في منطقة تعرف بحزام النار، وهي منطقة تمتد عبر الحدود اللاتينية الشمالية والجنوبية للمحيط الهادئ. تشتهر هذه المنطقة بكثرة الزلازل والأنشطة البركانية.السبب وراء وجود نشاط زلزالي متزايد في حزام النار هو تقاطع عدة صفائح تكتونية في هذه المنطقة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية بسرعات مختلفة ويحدث تصادم بينها أو انزلاق، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة الجيولوجية المتراكمة على شكل هزات أرضية وثورانات بركانية.
https://sputnikarabic.ae/20220409/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-سواحل-فانواتو-في-المحيط-الهادئ-1061025919.html
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زلزال, فانواتو, العالم
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز فانواتو
22:43 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 22:51 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال قوي، ليل الخميس/الجمعة، جزر فانواتو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.
وأفاد مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، بأن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.
وكشف المركز أن الزلزال وقع على عمق 188 كم وعلى بعد 432 كم شمال غرب بورت فيلا
، و42 كم غرب غرب سولا.
فانواتو هي دولة جزرية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتألف من مجموعة من الجزر البركانية.
توجد فانواتو في منطقة تعرف بحزام النار، وهي منطقة تمتد عبر الحدود اللاتينية الشمالية والجنوبية للمحيط الهادئ. تشتهر هذه المنطقة بكثرة الزلازل والأنشطة البركانية.
السبب وراء وجود نشاط زلزالي متزايد في حزام النار هو تقاطع عدة صفائح تكتونية في هذه المنطقة، حيث تتحرك الصفائح التكتونية بسرعات مختلفة ويحدث تصادم بينها أو انزلاق، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة الجيولوجية المتراكمة على شكل هزات أرضية وثورانات بركانية.