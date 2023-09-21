https://sputnikarabic.ae/20230921/عضو-في-الكونغرس-يشكك-في-فعالية-قانون-أمريكي-يحظر-تمويل-كتيبة-آزوف-الأوكرانية-1081274037.html
عضو في الكونغرس يشكك في فعالية قانون أمريكي يحظر تمويل كتيبة "آزوف" الأوكرانية
عضو في الكونغرس يشكك في فعالية قانون أمريكي يحظر تمويل كتيبة "آزوف" الأوكرانية
شكك عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار، في فعالية قانون أمريكي يحظر تمويل كتيبة "آزوف" الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا). 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T17:19+0000
2023-09-21T17:19+0000
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جاء ذلك في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك"، حصريا، أمس الأربعاء، من النائب الأمريكي إلى وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، ولويد أوستن.وقال جوسار في الرسالة: "كان الكونغرس على حق في دمج البند 8138 في قانون المخصصات للسنة المالية 2023، والذي يحظر على الأموال المتاحة من التشريع الذهاب إلى منظمة النازيين الجدد المتشددة".وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإنني أشكك في فعالية هذا البند 8138". وأوضح جوسار في رسالته أنه يشعر بالقلق من دمج كتيبة "آزوف" في الحرس الوطني الأوكراني. وتابع أنه "من غير الأخلاقي وغير القانوني أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية أموالا إلى نظام نازي".يذكر أنه تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني، بعد الانقلاب العسكري في أوكرانيا، عام 2014. وضمت كتيبة "آزوف" بين صفوفها الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة، ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.وشاركت "آزوف" في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس.وفي عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و"التعذيب" و"استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230921/مشرع-أمريكي-يطالب-بمعلومات-حول-مساعدات-الولايات-المتحدة-التي-قد-تكون-وصلت-إلى-قوات-آزوف-1081273858.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
عضو في الكونغرس يشكك في فعالية قانون أمريكي يحظر تمويل كتيبة "آزوف" الأوكرانية
17:19 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
حصري
شكك عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسار، في فعالية قانون أمريكي يحظر تمويل كتيبة "آزوف" الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
جاء ذلك في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك
"، حصريا، أمس الأربعاء، من النائب الأمريكي إلى وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، ولويد أوستن.
وقال جوسار في الرسالة: "كان الكونغرس على حق في دمج البند 8138 في قانون المخصصات للسنة المالية 2023، والذي يحظر على الأموال المتاحة من التشريع الذهاب إلى منظمة النازيين الجدد المتشددة".
وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإنني أشكك في فعالية هذا البند 8138".
وأوضح جوسار في رسالته أنه يشعر بالقلق من دمج كتيبة "آزوف
" في الحرس الوطني الأوكراني.
ولفت إلى أن "المعدات العسكرية والأسلحة والاستخبارات والتدريبات الأمريكية، تذهب إلى ميليشيا "آزوف"، مشددا على أن هذا الأمر غير قانوني بشكل واضح.
وتابع أنه "من غير الأخلاقي وغير القانوني أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية أموالا إلى نظام نازي".
يذكر أنه تم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني، بعد الانقلاب العسكري في أوكرانيا، عام 2014.
وضمت كتيبة "آزوف" بين صفوفها الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة، ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.
وشاركت "آزوف" في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس
.
وفي عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و"التعذيب" و"استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.