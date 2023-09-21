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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/مشرع-أمريكي-يطالب-بمعلومات-حول-مساعدات-الولايات-المتحدة-التي-قد-تكون-وصلت-إلى-قوات-آزوف-1081273858.html
مشرع أمريكي يطالب بمعلومات حول مساعدات الولايات المتحدة التي قد تكون وصلت إلى قوات "آزوف"
مشرع أمريكي يطالب بمعلومات حول مساعدات الولايات المتحدة التي قد تكون وصلت إلى قوات "آزوف"
طلب عضو الكونغرس الأمريكي، بول جوسار، من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير ‏الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تقديم أي معلومات تتعلق بالمساعدات... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T16:59+0000
2023-09-21T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وتساءل جوسار في رسالة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أمس الأربعاء، قائلا: "ما حجم المساعدات الأمريكية التي تم تسليمها لقوات "آزوف"، من خلال الحرس الوطني الأوكراني أو القوات المسلحة الأوكرانية؟".وشدد جوسار على أن قوات "آزوف" هي منظمة أوكرانية متشددة من النازيين الجدد، وقال إنه يشعر بالقلق من دمج الوحدة في الحرس الوطني الأوكراني.وأضاف أن "الأسلحة الأمريكية والاستخبارات والتدريب يذهب إلى قوات "آزوف"، وهو أمر غير قانوني بشكل واضح"، بحسب تعبيره.وتم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري، عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة، ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.وشاركت "آزوف" في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس، وفي عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و"التعذيب" و"استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230920/القوات-الروسية-تدمر-طائرة-هجومية-تابعة-لمجموعة-آزوف-وتحيد-50-عسكريا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081211362.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

مشرع أمريكي يطالب بمعلومات حول مساعدات الولايات المتحدة التي قد تكون وصلت إلى قوات "آزوف"

16:59 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
استسلام النازيين الأوكرانيين من كتيبة آزوف في مصنع آزوفستال بماريوبول
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
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طلب عضو الكونغرس الأمريكي، بول جوسار، من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير ‏الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تقديم أي معلومات تتعلق بالمساعدات الأمريكية، التي ربما ذهبت إلى قوات ‏"آزوف" في أوكرانيا.‏
واشنطن - سبوتنيك. وتساءل جوسار في رسالة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، أمس الأربعاء، قائلا: "ما حجم المساعدات الأمريكية التي تم تسليمها لقوات "آزوف"، من خلال الحرس الوطني الأوكراني أو القوات المسلحة الأوكرانية؟".
وشدد جوسار على أن قوات "آزوف" هي منظمة أوكرانية متشددة من النازيين الجدد، وقال إنه يشعر بالقلق من دمج الوحدة في الحرس الوطني الأوكراني.
وأضاف أن "الأسلحة الأمريكية والاستخبارات والتدريب يذهب إلى قوات "آزوف"، وهو أمر غير قانوني بشكل واضح"، بحسب تعبيره.

وأكد جوسال، وهو عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية أريزونا، أنه "من غير الأخلاقي وغير القانوني أن ترسل أمريكا أموالا إلى نظام نازي".

منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر طائرة هجومية لـ"آزوف" وتحيد 50 عسكريا في اتجاه كراسني ليمان
أمس, 02:24 GMT
وتم إنشاء الوحدة الخاصة "آزوف" التابعة للحرس الوطني الأوكراني بعد الانقلاب العسكري، عام 2014. تضمنت تشكيلة "آزوف" الراديكاليين الذين التزموا بالآراء العنصرية والنازية الجديدة، ليس فقط من مواطني أوكرانيا، ولكن أيضا المرتزقة من البلدان الأخرى.
وشاركت "آزوف" في العملية الإجرامية الأوكرانية ضد شعب دونباس، وفي عام 2015، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد مقاتلي الكتيبة بموجب مواد "الاختطاف" و"التعذيب" و"استخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة" من القانون الجنائي الروسي.
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