عربي
https://sputnikarabic.ae/20230921/فنلندا-قد-تسلم-أوكرانيا-طائرة-مسيرة-مزودة-بقذائف-متشظية-لتعويض-النقص-1081257755.html
فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص
فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص
قامت شركة "إنستا" الفنلندية بتطوير طائرة مسيرة من طراز ستيل إيغيل تحمل ذخيرة شديدة الانفجار، وقد تبدأ في توريدها إلى أوكرانيا لتعويض النقص في القذائف. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T09:10+0000
2023-09-21T09:10+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ec8218bb38c81e466eed68f181c1a4e.jpg
وقال توري ليهتورانتا، المدير التنفيذي لقسم الدفاع في إنستا، لصحيفة ديفينس نيوز الأسبوعية: "هناك اهتمام [بالطائرة المسيرة] ليس فقط في فنلندا". وتشير الصحيفة إلى أن الطائرة الفنلندية المسيرة يمكنها تلبية احتياجات كييف التكنولوجية "لمكافحة أعداد كبيرة من المشاة في المناطق المفتوحة عندما يكون هناك نقص في الذخيرة".وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن شركة ستيل إيغيل تجمع بين التكنولوجيا غير المأهولة وجهاز متفجر حاصل على براءة اختراع. وبحسب موقع "ديفينس نيوز"، يمكن للطائرة المسيرة أن تحمل نحو 3 آلاف شظية، وتصل المنطقة المتضررة إلى "ثلث ملعب كرة قدم". ووفقا لليتورانتا، يمكن برمجة الطائرة المسيرة للهبوط قبل أن تنفجر مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20230830/برلين-تسلم-أوكرانيا-10-دبابات-ليوبارد-في-غضون-أسبوع--1080570872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15976b4bf1405824e12a5ee05134d77a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص

09:10 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قامت شركة "إنستا" الفنلندية بتطوير طائرة مسيرة من طراز ستيل إيغيل تحمل ذخيرة شديدة الانفجار، وقد تبدأ في توريدها إلى أوكرانيا لتعويض النقص في القذائف.
وقال توري ليهتورانتا، المدير التنفيذي لقسم الدفاع في إنستا، لصحيفة ديفينس نيوز الأسبوعية: "هناك اهتمام [بالطائرة المسيرة] ليس فقط في فنلندا". وتشير الصحيفة إلى أن الطائرة الفنلندية المسيرة يمكنها تلبية احتياجات كييف التكنولوجية "لمكافحة أعداد كبيرة من المشاة في المناطق المفتوحة عندما يكون هناك نقص في الذخيرة".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلين تسلم أوكرانيا 10 دبابات ليوبارد في غضون أسبوع
30 أغسطس, 20:49 GMT
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن شركة ستيل إيغيل تجمع بين التكنولوجيا غير المأهولة وجهاز متفجر حاصل على براءة اختراع.
وبحسب موقع "ديفينس نيوز"، يمكن للطائرة المسيرة أن تحمل نحو 3 آلاف شظية، وتصل المنطقة المتضررة إلى "ثلث ملعب كرة قدم". ووفقا لليتورانتا، يمكن برمجة الطائرة المسيرة للهبوط قبل أن تنفجر مباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала