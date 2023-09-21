https://sputnikarabic.ae/20230921/فنلندا-قد-تسلم-أوكرانيا-طائرة-مسيرة-مزودة-بقذائف-متشظية-لتعويض-النقص-1081257755.html
فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص
فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص
قامت شركة "إنستا" الفنلندية بتطوير طائرة مسيرة من طراز ستيل إيغيل تحمل ذخيرة شديدة الانفجار، وقد تبدأ في توريدها إلى أوكرانيا لتعويض النقص في القذائف. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T09:10+0000
2023-09-21T09:10+0000
2023-09-21T09:10+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال توري ليهتورانتا، المدير التنفيذي لقسم الدفاع في إنستا، لصحيفة ديفينس نيوز الأسبوعية: "هناك اهتمام [بالطائرة المسيرة] ليس فقط في فنلندا". وتشير الصحيفة إلى أن الطائرة الفنلندية المسيرة يمكنها تلبية احتياجات كييف التكنولوجية "لمكافحة أعداد كبيرة من المشاة في المناطق المفتوحة عندما يكون هناك نقص في الذخيرة".وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن شركة ستيل إيغيل تجمع بين التكنولوجيا غير المأهولة وجهاز متفجر حاصل على براءة اختراع. وبحسب موقع "ديفينس نيوز"، يمكن للطائرة المسيرة أن تحمل نحو 3 آلاف شظية، وتصل المنطقة المتضررة إلى "ثلث ملعب كرة قدم". ووفقا لليتورانتا، يمكن برمجة الطائرة المسيرة للهبوط قبل أن تنفجر مباشرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
فنلندا قد تسلم أوكرانيا طائرة مسيرة مزودة بقذائف متشظية لتعويض النقص
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قامت شركة "إنستا" الفنلندية بتطوير طائرة مسيرة من طراز ستيل إيغيل تحمل ذخيرة شديدة الانفجار، وقد تبدأ في توريدها إلى أوكرانيا لتعويض النقص في القذائف.
وقال توري ليهتورانتا، المدير التنفيذي لقسم الدفاع في إنستا، لصحيفة ديفينس نيوز الأسبوعية: "هناك اهتمام [بالطائرة المسيرة] ليس فقط في فنلندا". وتشير الصحيفة إلى أن الطائرة الفنلندية المسيرة يمكنها تلبية احتياجات كييف التكنولوجية "لمكافحة أعداد كبيرة من المشاة في المناطق المفتوحة عندما يكون هناك نقص في الذخيرة".
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة، فإن شركة ستيل إيغيل تجمع بين التكنولوجيا غير المأهولة وجهاز متفجر حاصل على براءة اختراع.
وبحسب موقع "ديفينس نيوز"، يمكن للطائرة المسيرة أن تحمل نحو 3 آلاف شظية، وتصل المنطقة المتضررة إلى "ثلث ملعب كرة قدم". ووفقا لليتورانتا، يمكن برمجة الطائرة المسيرة للهبوط قبل أن تنفجر مباشرة.