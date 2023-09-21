https://sputnikarabic.ae/20230921/مستشار-رئيس-الوزراء-بنغلاديش-تعرب-عن-امتنانها-لروسيا-السوفيتية-لدعمها-أثناء-الأزمات-1081273271.html
مستشار رئيس الوزراء: بنغلاديش تعرب عن امتنانها لروسيا السوفيتية لدعمها أثناء الأزمات
مستشار رئيس الوزراء: بنغلاديش تعرب عن امتنانها لروسيا السوفيتية لدعمها أثناء الأزمات
صرّح توفيق تشودخوري ، مستشار رئيسة الوزراء البنغلاديشية، المسؤول عن الطاقة والموارد المعدنية، أن بنغلاديش تدين بدين كبير لروسيا السوفيتية لدعمها في أوقات... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T16:29+0000
2023-09-21T16:29+0000
2023-09-21T16:32+0000
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وقال المستشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بنغلاديش تدين بدين كبير لروسيا السوفيتية، لوقوفها معنا خلال أوقات الأزمات والتحديات في عام 1971".وأشار تشودري إلى أن الاتحاد السوفيتي هو الذي دعم بنغلاديش خلال حرب الاستقلال.وقال تشودري: "مشاريعنا (المشتركة) لم تتأثر بالعقوبات، التي تتحدثون عنها".وأردف، قائلا: "هناك احتمال أن يفتتح الرئيس بوتين، ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، رسميا محطة الطاقة النووية، الشهر المقبل... نحن نتطلع لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230921/قيادي-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-فائدة-مشاركة-رئيس-الانتقالي-في-اجتماعات-الأمم-المتحدة-1081271966.html
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روسيا, بنغلاديش, العالم
مستشار رئيس الوزراء: بنغلاديش تعرب عن امتنانها لروسيا السوفيتية لدعمها أثناء الأزمات
16:29 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
صرّح توفيق تشودخوري ، مستشار رئيسة الوزراء البنغلاديشية، المسؤول عن الطاقة والموارد المعدنية، أن بنغلاديش تدين بدين كبير لروسيا السوفيتية لدعمها في أوقات الأزمات والاختبارات.
وقال المستشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بنغلاديش تدين بدين كبير لروسيا السوفيتية، لوقوفها معنا خلال أوقات الأزمات والتحديات في عام 1971".
وأضاف: "روسيا ليست الاتحاد السوفيتي الآن، لكنها جزء كبير منه، لذلك نحن ممتنون حقًا لمساعدتها لنا في حرب التحرير".
وأشار تشودري إلى أن الاتحاد السوفيتي هو الذي دعم بنغلاديش خلال حرب الاستقلال.
وقال تشودري: "مشاريعنا (المشتركة) لم تتأثر بالعقوبات، التي تتحدثون عنها".
وأضاف: "أكبر مجال للتعاون يعتبر المفاعل النووي، الذي يتم بناؤه في بنغلاديش بمساعدة روسيا، وآمل أن يبدأ المفاعل، بحلول نهاية العام المقبل، بتزويد الكهرباء، وهو جانب مهم للغاية من جوانب التنمية الوطنية".
وأردف، قائلا: "هناك احتمال أن يفتتح الرئيس بوتين، ورئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، رسميا محطة الطاقة النووية، الشهر المقبل... نحن نتطلع لذلك".