عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230921/مستشار-لدى-البنتاغون-القوات-المسلحة-الروسية-تستطيع-الوصول-إلى-كييف-إذا-لزم-الأمر-1081276345.html
مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر
مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف، إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T19:46+0000
2023-09-21T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902786_0:0:2840:1599_1920x0_80_0_0_422771ec3023a842b84a71f1fcdd1d80.jpg
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "القوات الروسية لديها موارد وقوة كبيرة بحيث لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إيقافها. إنهم يدركون أن هذا (الصراع) قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".وأضاف: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال الهدامة، التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم إقامة علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي مع موسكو، مرة أخرى".وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-سيتم-تدمير-زيلينسكي-بعد-الكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081193551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902786_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60444c4d53de105f2d19469db01b87be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر

19:46 GMT 21.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ "ستريلا-10"التابعة لقوات "الجنوب" الروسية
عسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ ستريلا-10التابعة لقوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف، إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "القوات الروسية لديها موارد وقوة كبيرة بحيث لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إيقافها. إنهم يدركون أن هذا (الصراع) قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".
وأضاف: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال الهدامة، التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم إقامة علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي مع موسكو، مرة أخرى".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: سيتم تدمير زيلينسكي بعد الكشف عن خسائر القوات الأوكرانية
19 سبتمبر, 13:35 GMT
وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:02 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала