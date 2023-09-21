https://sputnikarabic.ae/20230921/مستشار-لدى-البنتاغون-القوات-المسلحة-الروسية-تستطيع-الوصول-إلى-كييف-إذا-لزم-الأمر-1081276345.html
مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر
مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف، إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T19:46+0000
2023-09-21T19:46+0000
2023-09-21T19:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "القوات الروسية لديها موارد وقوة كبيرة بحيث لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إيقافها. إنهم يدركون أن هذا (الصراع) قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".وأضاف: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال الهدامة، التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم إقامة علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي مع موسكو، مرة أخرى".وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230919/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-سيتم-تدمير-زيلينسكي-بعد-الكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-1081193551.html
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روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون: القوات المسلحة الروسية تستطيع الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف، إذا لزم الأمر لإنهاء الصراع.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب":
"القوات الروسية لديها موارد وقوة كبيرة بحيث لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إيقافها. إنهم يدركون أن هذا (الصراع) قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".
وأضاف: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات… إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال الهدامة، التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم إقامة علاقات طبيعية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي مع موسكو، مرة أخرى".
وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.