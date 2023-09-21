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https://sputnikarabic.ae/20230921/ممثل-علييف-من-الصعب-حل-جميع-المشاكل-بين-أرمن-قره-باغ-وأذربيجان-في-اجتماع-واحد--1081262533.html
ممثل علييف: من الصعب حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد
ممثل علييف: من الصعب حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد
صرح ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، إلتشين أميربيكوف، اليوم الخميس، أنه من الصعب حل المشاكل بين السكان الأرمن في إقليم قره باغ، وأذربيجان باجتماع واحد. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:14+0000
2023-09-21T12:14+0000
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وقال أميربيكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أن محادثات اليوم في يفلاخ، هي واحدة من لقاءات عديدة. علينا ألا ننتظر حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد".وآعلن بدوره ممثل السكان الأرمن في إقليم قره باغ، دافيد بابايان، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع باكو؛ وأن هناك تفاصيل يجب الاتفاق عليها.وقال بابايان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، عقب انتهاء المحادثات في يفلاخ: "لدينا اتفاق على وقف الأعمال الحربية؛ ولكننا ننتظر الاتفاقية النهائية، المفاوضات جارية".هذا، وعقدت جولة من المفاوضات، اليوم الخميس، بين ممثلي السلطات الأذربيجانية والسكان الأرمن في إقليم قره باغ، بمدينة يفلاخ، بعدما تم التوصل، يوم أمس الأربعاء، إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان لم تشارك في صياغة نص اتفاق وقف إطلاق النار، في إقليم قره باغ.وكان الصراع احتدم مجدداً في إقليم قره باغ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.واعتبرت باكو، أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20230921/علييف-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الجيش-بإقليم-قره-باغ-1081258612.html
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العالم
العالم

ممثل علييف: من الصعب حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد

12:14 GMT 21.09.2023
© Sputnikبدء اجتماع بين ممثلي أذربيجان ووفد من أرمن قره باغ في مدينة يفلاخ
بدء اجتماع بين ممثلي أذربيجان ووفد من أرمن قره باغ في مدينة يفلاخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© Sputnik
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صرح ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، إلتشين أميربيكوف، اليوم الخميس، أنه من الصعب حل المشاكل بين السكان الأرمن في إقليم قره باغ، وأذربيجان باجتماع واحد.
وقال أميربيكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أن محادثات اليوم في يفلاخ، هي واحدة من لقاءات عديدة. علينا ألا ننتظر حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد".
وآعلن بدوره ممثل السكان الأرمن في إقليم قره باغ، دافيد بابايان، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع باكو؛ وأن هناك تفاصيل يجب الاتفاق عليها.
وقال بابايان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، عقب انتهاء المحادثات في يفلاخ: "لدينا اتفاق على وقف الأعمال الحربية؛ ولكننا ننتظر الاتفاقية النهائية، المفاوضات جارية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ
09:57 GMT
هذا، وعقدت جولة من المفاوضات، اليوم الخميس، بين ممثلي السلطات الأذربيجانية والسكان الأرمن في إقليم قره باغ، بمدينة يفلاخ، بعدما تم التوصل، يوم أمس الأربعاء، إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان لم تشارك في صياغة نص اتفاق وقف إطلاق النار، في إقليم قره باغ.
وكان الصراع احتدم مجدداً في إقليم قره باغ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.
واعتبرت باكو، أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.
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