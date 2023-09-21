https://sputnikarabic.ae/20230921/ممثل-علييف-من-الصعب-حل-جميع-المشاكل-بين-أرمن-قره-باغ-وأذربيجان-في-اجتماع-واحد--1081262533.html

ممثل علييف: من الصعب حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد

ممثل علييف: من الصعب حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد

صرح ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة، إلتشين أميربيكوف، اليوم الخميس، أنه من الصعب حل المشاكل بين السكان الأرمن في إقليم قره باغ، وأذربيجان باجتماع واحد. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T12:14+0000

2023-09-21T12:14+0000

2023-09-21T12:14+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/15/1081256959_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9cacc20e76d07ef01e1a8449be283b2d.jpg

وقال أميربيكوف في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أن محادثات اليوم في يفلاخ، هي واحدة من لقاءات عديدة. علينا ألا ننتظر حل جميع المشاكل بين أرمن قره باغ وأذربيجان في اجتماع واحد".وآعلن بدوره ممثل السكان الأرمن في إقليم قره باغ، دافيد بابايان، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع باكو؛ وأن هناك تفاصيل يجب الاتفاق عليها.وقال بابايان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، عقب انتهاء المحادثات في يفلاخ: "لدينا اتفاق على وقف الأعمال الحربية؛ ولكننا ننتظر الاتفاقية النهائية، المفاوضات جارية".هذا، وعقدت جولة من المفاوضات، اليوم الخميس، بين ممثلي السلطات الأذربيجانية والسكان الأرمن في إقليم قره باغ، بمدينة يفلاخ، بعدما تم التوصل، يوم أمس الأربعاء، إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.من جهته أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن يريفان لم تشارك في صياغة نص اتفاق وقف إطلاق النار، في إقليم قره باغ.وكان الصراع احتدم مجدداً في إقليم قره باغ، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.واعتبرت باكو، أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.

https://sputnikarabic.ae/20230921/علييف-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الجيش-بإقليم-قره-باغ-1081258612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم