https://sputnikarabic.ae/20230921/علييف-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الجيش-بإقليم-قره-باغ-1081258612.html
علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ
علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ
أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T09:57+0000
2023-09-21T09:57+0000
2023-09-21T10:06+0000
روسيا
أذربيجان
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وقال الكرملين في بيان: "أبدى علييف في محادثة هاتفية مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر جنود حفظ السلام القتلى".وأضاف البيان: "مكتب المدعي العام لروسيا وأذربيجان على اتصال وثيق فيما يتعلق بوفاة عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية".بدوره شدد بوتين في حديثه مع علييف على "أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في أثناء عودة وحدة من قوات حفظ السلام الروسية، من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقلهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تجلي-5-آلاف-شخص-من-3-مناطق-في-إقليم-قره-باغ--1081251602.html
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روسيا, أذربيجان
علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ
09:57 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ.
وقال الكرملين في بيان: "أبدى علييف في محادثة هاتفية مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر جنود حفظ السلام القتلى".
وأضاف البيان: "مكتب المدعي العام لروسيا وأذربيجان على اتصال وثيق فيما يتعلق بوفاة عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية".
وأكد علييف في حديث مع بوتين أنه سيتم إجراء تحقيق دقيق فيما حدث للجنود الروس وسيتم معاقبة المذنبين.
بدوره شدد بوتين في حديثه مع علييف على "أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".
الكرملين بعد محادثة بوتين وعلييف: تم تأكيد استعداد باكو للتفاعل مع قوات حفظ السلام الروسية بشأن أمن الأرمن في قره باغ.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في أثناء عودة وحدة من قوات حفظ السلام الروسية، من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقلهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".
وأضافت الوزارة: "نتيجة للإطلاق النار قتل عسكريون روس كانوا في السيارة".
وأشارت الوزارة
إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.