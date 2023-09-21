https://sputnikarabic.ae/20230921/علييف-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الجيش-بإقليم-قره-باغ-1081258612.html

علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ

علييف يعزي بوتين في ضحايا قوات حفظ السلام بإقليم قره باغ

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، عن أسفه وتعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد وفاة جنود من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T09:57+0000

2023-09-21T09:57+0000

2023-09-21T10:06+0000

روسيا

أذربيجان

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وقال الكرملين في بيان: "أبدى علييف في محادثة هاتفية مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر جنود حفظ السلام القتلى".وأضاف البيان: "مكتب المدعي العام لروسيا وأذربيجان على اتصال وثيق فيما يتعلق بوفاة عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية".بدوره شدد بوتين في حديثه مع علييف على "أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن سيارة تقل أفرادا من قوات حفظ السلام الروسية، تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة في قره باغ، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في أثناء عودة وحدة من قوات حفظ السلام الروسية، من نقطة مراقبة في منطقة دغانياتاغ، تعرضت سيارة تقلهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة".وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية يعملون على الفور على توضيح جميع ملابسات الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تجلي-5-آلاف-شخص-من-3-مناطق-في-إقليم-قره-باغ--1081251602.html

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