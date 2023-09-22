https://sputnikarabic.ae/20230922/الصين-تعارض-الوجود-العسكري-غير-القانوني-في-سوريا-1081300094.html
الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا
الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا
تعارض الصين الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، بحسب بيان مشترك بين الصين وسوريا، بمناسبة إقامة علاقات شراكة استراتيجية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T15:39+0000
2023-09-22T15:39+0000
2023-09-22T15:39+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103548/48/1035484869_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f2421fc99e9ec3d71b716217e28ccd9e.jpg
وقال البيان الذي نشر تلفزيون الصين المركزي نصه، إن "الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، والقيام بعمليات عسكرية غير قانونية، والنهب غير القانوني للموارد الطبيعية السورية".وأشار البيان إلى أن "الصين تدعم سوريا بحزم في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها".وجاء في البيان: "نحن ندعم السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية، لحماية الأمن القومي والاستقرار والتنمية، ونعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها".وذكرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، أن "الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية، تصدران بيانًا مشتركًا بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، وذلك بعد لقاء القمة بين الرئيس بشار الأسد، والرئيس شي جين بينغ، في مدينة خانجو الصينية".ونشرت "سانا" نص بيان اتفاق الشراكة الاستراتيجية السوري الصيني، الذي أكد أن "الجانبين سيواصلان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، ويلتزم الجانب السوري بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ويعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهو يدعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".
https://sputnikarabic.ae/20230515/الصين-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-تظهر-أنه-عندما-ينكمش-ظل-أمريكا-ينتشر-نور-السلام-1077060672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103548/48/1035484869_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_f1423168ee14996432a4a87952a57996.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا
تابعنا عبر
تعارض الصين الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، بحسب بيان مشترك بين الصين وسوريا، بمناسبة إقامة علاقات شراكة استراتيجية.
وقال البيان الذي نشر تلفزيون الصين المركزي نصه، إن "الصين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، والقيام بعمليات عسكرية غير قانونية، والنهب غير القانوني للموارد الطبيعية السورية".
وأشار البيان إلى أن "الصين تدعم سوريا بحزم في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها".
وجاء في البيان: "نحن ندعم السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية، لحماية الأمن القومي والاستقرار والتنمية، ونعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها".
وذكرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، أن "الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية، تصدران بيانًا مشتركًا بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، وذلك بعد لقاء القمة بين الرئيس بشار الأسد، والرئيس شي جين بينغ، في مدينة خانجو الصينية".
ونشرت "سانا" نص بيان اتفاق الشراكة الاستراتيجية السوري الصيني، الذي أكد أن "الجانبين سيواصلان تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، ويلتزم الجانب السوري بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ويعترف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وهو يدعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".