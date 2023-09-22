https://sputnikarabic.ae/20230922/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-40-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1081305105.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T23:41+0000
2023-09-22T23:41+0000
2023-09-22T23:42+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، وزايتسيفو ،ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك .وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة 7 مدنيين بجروح في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وياسينوفاتايا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 43 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 40 مرة خلال اليوم الماضي
23:41 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 23:42 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 40 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 163 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 40 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 163 مقذوفا من عيارات مختلفة
.
وأضاف البيان، أن مناطق5 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، وزايتسيفو ،ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي ودونيتسك .
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة 7 مدنيين بجروح في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وياسينوفاتايا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 43 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.