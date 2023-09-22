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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-إيه-50-يو-الرادارية-المطورة-البعيدة-المدى--1081280762.html
القوات الجوية الروسية تتسلم "إيه-50 يو" الرادارية المطورة البعيدة المدى
القوات الجوية الروسية تتسلم "إيه-50 يو" الرادارية المطورة البعيدة المدى
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية، أن الشركة سلمت القوات الجوية الروسية طائرة الكشف الراداري البعيد المدى "إيه-50 يو". 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T06:21+0000
2023-09-22T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصناعة
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قامت الشركة القابضة "روس إلكترونيكس" وشركة الطائرات المتحدة (جزء من روستيخ) بتسليم الطائرة المطورة للقوات للكشف عن الرادار البعيد المدى والتوجيه "إيه-50 يو".وقالت الشركة إن للطائرة يمكنها اكتشاف أنواع جديدة من الطائرات، كما أنها قادرة على رصد عدد أكبر من الأهداف والمسيرات في وقت واحد مقارنة مع سابقتها "إيه-50".وقال المدير العام لـ"فيغا"، التي هي جزء من "روس إليكترونيكس"، إن طائرة الكشف والتوجيه البعيد المدى من طراز "إيه-50 يو" التي تم تفعيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة نجحت باكتشاف الطائرات والمسيرات الأوكرانية.لاحظ المصمم العام أن "استخدام رادارات طائرة من طراز "إيه-50 يو" مطورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يجعل من الممكن اكتشاف الأجسام الجوية للعدو بسرعة والتصدي لها بشكل فعال بواسطة قوات الطيران والدفاع الجوي".وأضاف ميخيف أنه مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب على هذه المركبات، تم تسليم واحدة أخرى للقوات ومن المخطط استكمال طائرة أخرى في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230921/نائب-مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-روسيا-مهتمة-بالتوصل-إلى-حل-سريع-للأزمة-في-قره-باغ-1081277420.html
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روسيا, الصناعة
روسيا, الصناعة

القوات الجوية الروسية تتسلم "إيه-50 يو" الرادارية المطورة البعيدة المدى

06:21 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "أ-50"
طائرة أ-50 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev
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أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية، أن الشركة سلمت القوات الجوية الروسية طائرة الكشف الراداري البعيد المدى "إيه-50 يو".
قامت الشركة القابضة "روس إلكترونيكس" وشركة الطائرات المتحدة (جزء من روستيخ) بتسليم الطائرة المطورة للقوات للكشف عن الرادار البعيد المدى والتوجيه "إيه-50 يو".
وقالت الشركة إن للطائرة يمكنها اكتشاف أنواع جديدة من الطائرات، كما أنها قادرة على رصد عدد أكبر من الأهداف والمسيرات في وقت واحد مقارنة مع سابقتها "إيه-50".

وأضافت الشركة: "استخدام المعدات الحديثة قلل من وزن الطائرة وسمح بزيادة مدى الطيران والوقت الذي تقضيه في الهواء عند أداء المهام القتالية".

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وأوضحت الشركة: "نتيجة للتحديث، تلقت الطائرة معدات تقنية جديدة، ما يزيد من سرعة ونطاق الكشف عن الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وفعالية مواجهة العدو، وتمت ترقية الطائرة كجزء من برنامج تحديث أسطول طائرات الرادار البعيدة المدى المنصوص عليه في أمر دفاع الدولة".

وقال المدير العام لـ"فيغا"، التي هي جزء من "روس إليكترونيكس"، إن طائرة الكشف والتوجيه البعيد المدى من طراز "إيه-50 يو" التي تم تفعيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة نجحت باكتشاف الطائرات والمسيرات الأوكرانية.
وأشارت الشركة، كجزء إلى أن تعمل على تحسين تقنية الراديو الجديدة "النحلة"، والتي تقتضي تثبيت رادارات في الشكل الانسيابي على ظهر الطائرة على شكل قرص (ميزة خارجية مميزة لهذا النوع من الطائرات).
لاحظ المصمم العام أن "استخدام رادارات طائرة من طراز "إيه-50 يو" مطورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يجعل من الممكن اكتشاف الأجسام الجوية للعدو بسرعة والتصدي لها بشكل فعال بواسطة قوات الطيران والدفاع الجوي".
وأضاف ميخيف أنه مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب على هذه المركبات، تم تسليم واحدة أخرى للقوات ومن المخطط استكمال طائرة أخرى في المستقبل القريب.
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