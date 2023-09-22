https://sputnikarabic.ae/20230922/القوات-الجوية-الروسية-تتسلم-إيه-50-يو-الرادارية-المطورة-البعيدة-المدى--1081280762.html

القوات الجوية الروسية تتسلم "إيه-50 يو" الرادارية المطورة البعيدة المدى

القوات الجوية الروسية تتسلم "إيه-50 يو" الرادارية المطورة البعيدة المدى

أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية، أن الشركة سلمت القوات الجوية الروسية طائرة الكشف الراداري البعيد المدى "إيه-50 يو". 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T06:21+0000

2023-09-22T06:21+0000

2023-09-22T06:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الصناعة

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قامت الشركة القابضة "روس إلكترونيكس" وشركة الطائرات المتحدة (جزء من روستيخ) بتسليم الطائرة المطورة للقوات للكشف عن الرادار البعيد المدى والتوجيه "إيه-50 يو".وقالت الشركة إن للطائرة يمكنها اكتشاف أنواع جديدة من الطائرات، كما أنها قادرة على رصد عدد أكبر من الأهداف والمسيرات في وقت واحد مقارنة مع سابقتها "إيه-50".وقال المدير العام لـ"فيغا"، التي هي جزء من "روس إليكترونيكس"، إن طائرة الكشف والتوجيه البعيد المدى من طراز "إيه-50 يو" التي تم تفعيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة نجحت باكتشاف الطائرات والمسيرات الأوكرانية.لاحظ المصمم العام أن "استخدام رادارات طائرة من طراز "إيه-50 يو" مطورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة يجعل من الممكن اكتشاف الأجسام الجوية للعدو بسرعة والتصدي لها بشكل فعال بواسطة قوات الطيران والدفاع الجوي".وأضاف ميخيف أنه مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب على هذه المركبات، تم تسليم واحدة أخرى للقوات ومن المخطط استكمال طائرة أخرى في المستقبل القريب.

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