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https://sputnikarabic.ae/20230922/بالزي-السعودي-والسيف-رونالدو-يرقص-العرضة-احتفالا-باليوم-الوطني-للمملكة-فيديو-1081283396.html
بالزي السعودي والسيف... رونالدو يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني للمملكة... فيديو
بالزي السعودي والسيف... رونالدو يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني للمملكة... فيديو
أدى نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T08:19+0000
2023-09-22T08:19+0000
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أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الجمعة، رونالدو وماني وعددا من اللاعبين الآخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة".ورقصة "العرضة" هي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.ويمتلك نادي النصر السعودي كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.
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رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو, الأخبار
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو, الأخبار

بالزي السعودي والسيف... رونالدو يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني للمملكة... فيديو

08:19 GMT 22.09.2023
© Mehdi Nasiriكرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Mehdi Nasiri
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أدى نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقصة "العرضة" السعودية الشعبية، احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93.
أظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الجمعة، رونالدو وماني وعددا من اللاعبين الآخرين وهم يرتدون الزي التقليدي السعودي ويرقصون "العرضة".
ورقصة "العرضة" هي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.
ويمتلك نادي النصر السعودي كوكبة من النجوم الأجانب، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.
ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.
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