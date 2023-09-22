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https://sputnikarabic.ae/20230922/حزب-العمال-الكوري-زيارة-كيم-جونغ-أون-لروسيا-غيرت-الوضع-السياسي-العالمي-1081278204.html
حزب العمال الكوري: زيارة كيم جونغ أون لروسيا غيرت الوضع السياسي العالمي
حزب العمال الكوري: زيارة كيم جونغ أون لروسيا غيرت الوضع السياسي العالمي
أكد المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري خلال اجتماع أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لروسيا، "غيرت الوضع السياسي العالمي بشكل كبير". 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T00:10+0000
2023-09-22T00:10+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية،فإن هذه الزيارة رفعت أيضا العلاقات الكورية الروسية "إلى مستوى استراتيجي جديد" وفقا لمتطلبات العصر الراهن.واختتم كيم الأحد الماضي زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، وتعد أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.ووجه في ختام زيارته إلى روسيا رسالة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متمنيا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس كوريا الشمالية إلى روسيا كانت في أبريل/ نيسان عام 2019، عندما وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في هانوي في فيتنام.
https://sputnikarabic.ae/20230919/زعيم-كوريا-الشمالية-يعود-لبلاده-بعد-زيارة-رسمية-إلى-روسيا--1081172775.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, فلاديمير بوتين

حزب العمال الكوري: زيارة كيم جونغ أون لروسيا غيرت الوضع السياسي العالمي

00:10 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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أكد المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري خلال اجتماع أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لروسيا، "غيرت الوضع السياسي العالمي بشكل كبير".
موسكو - سبوتنيك. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية،فإن هذه الزيارة رفعت أيضا العلاقات الكورية الروسية "إلى مستوى استراتيجي جديد" وفقا لمتطلبات العصر الراهن.
واختتم كيم الأحد الماضي زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، وتعد أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.
وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة خاسان في إقليم بريمورسكي، روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
زعيم كوريا الشمالية يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا
19 سبتمبر, 00:16 GMT
وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.
ووجه في ختام زيارته إلى روسيا رسالة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متمنيا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.
جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس كوريا الشمالية إلى روسيا كانت في أبريل/ نيسان عام 2019، عندما وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في هانوي في فيتنام.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 سبتمبر, 07:11 GMT
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