https://sputnikarabic.ae/20230919/زعيم-كوريا-الشمالية-يعود-لبلاده-بعد-زيارة-رسمية-إلى-روسيا--1081172775.html
زعيم كوريا الشمالية يعود لبلاده بعد زيارة رسمية إلى روسيا
زعيم كوريا الشمالية يعود لبلاده بعد زيارة رسمية إلى روسيا
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عاد إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T00:16+0000
2023-09-19T00:16+0000
2023-09-19T00:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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وقالت الوكالة: "في فجر 18 سبتمبر/ أيلول أكمل السيد كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود "تومانغان".وأضافت الوكالة: "السيد كيم جونغ أون عبر الحدود الروسية وعبر نهر تومان. وقد أرسل تحية حارة بعودته لشعبنا الحبيب".وخلال الزيارة، أكد كيم جونغ أون أن الزيارة "عززت روابط الصداقة والتعاون" و"فتحت صفحة جديدة في تطوير العلاقات الكورية الروسية".ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس كوريا الشمالية إلى روسيا كانت في أبريل/ نيسان عام 2019، عندما وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في هانوي في فيتنام.
https://sputnikarabic.ae/20230918/كيم-جونغ-أون-يشكر-بوتين-على-كرم-ضيافته-ويتمنى-لروسيا-وشعبها-الازدهار-والرخاء-1081137636.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
زعيم كوريا الشمالية يعود لبلاده بعد زيارة رسمية إلى روسيا
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عاد إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا.
وقالت الوكالة: "في فجر 18 سبتمبر/ أيلول أكمل السيد كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود "تومانغان".
وأضافت الوكالة: "السيد كيم جونغ أون عبر الحدود الروسية وعبر نهر تومان. وقد أرسل تحية حارة بعودته لشعبنا الحبيب".
وخلال الزيارة، أكد كيم جونغ أون أن الزيارة "عززت روابط الصداقة والتعاون
" و"فتحت صفحة جديدة في تطوير العلاقات الكورية الروسية".
ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.
وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.
جدير بالذكر أن آخر زيارة لرئيس كوريا الشمالية
إلى روسيا كانت في أبريل/ نيسان عام 2019، عندما وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في هانوي في فيتنام.