https://sputnikarabic.ae/20230922/رئيس-الوزراء-الضغط-على-الاقتصاد-الروسي-لا-يزال-قائما-1081303415.html

رئيس الوزراء: الضغط على الاقتصاد الروسي لا يزال قائما

رئيس الوزراء: الضغط على الاقتصاد الروسي لا يزال قائما

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الضغوط الخارجية على الاقتصاد الروسي لا تزال قائمة، لكن السلطات تمكنت من تحييد العديد من التحديات، ودعم المواطنين... 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T18:42+0000

2023-09-22T18:42+0000

2023-09-22T18:54+0000

روسيا

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وقال ميشوستين خلال افتتاح اجتماع الحكومة، الذي يتم فيه مناقشة مشروع الميزانية الفيدرالية الروسية، لعام 2024: "أود أيضًا أن ألفت انتباهكم، أيها الزملاء، إلى أن الضغوط الخارجية على اقتصادنا لا تزال قائمة، وبفضل تنفيذ تعليمات الرئيس والتغييرات المرنة في الإطار التنظيمي، تمكنت الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، تحييد العديد من التحديات - دعم مواطنينا ومؤسساتنا التي تعمل بمختلف المجالات الاقتصادية".وأشار ميشوستين إلى أن "الاقتصاد الروسي انتقل، هذا العام، إلى النمو المستدام، على عكس توقعات الخبراء لتطور الأحداث".وأضاف: "وفقًا للتقييم الأولي لوزارة التنمية الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2% على مدى سبعة أشهر، والمهم هو أن هذا الأمر تم تسهيله إلى حد كبير من خلال نمو الصناعة التحويلية، فضلًا عن إعادة هيكلة النقل والاتصالات اللوجستية وزيادة النشاط الاستثماري، في النصف الأول من العام".

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