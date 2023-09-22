https://sputnikarabic.ae/20230922/روسيا-ترسل-شحنة-مجانية-من-دقيق-القمح-إلى-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1081282365.html
روسيا ترسل شحنة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
روسيا ترسل شحنة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترسل دفعة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T07:26+0000
2023-09-22T07:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على الاجتماع مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا إن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف فيما يتعلق بآفاق التعاون في مختلف المجالات".وأضاف السفير: "سيتم إرسال شحنة من المساعدات الغذائية المجانية على شكل دقيق القمح من روسيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".وردا على سؤال حول ما إذا كان تم التطرق إلى التعاون في مجال النفط أو التعاون العسكري التقني خلال الاجتماع، أوضح بيكانتوف أن هذه الموضوعات لم تتم مناقشتها.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية في أوخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أن موسكو ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول أفريقية خلال 3 أو 4 أشهر.وأوضح بوتين، أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/بوتين-سنزود-دولا-أفريقية-بـ50-ألف-طن-من-الحبوب-مجانا-1079461320.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا ترسل شحنة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
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أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، اليوم الجمعة، أن روسيا سترسل دفعة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيكانتوف لوكالة "سبوتنيك
" تعليقا على الاجتماع مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا إن "الطرفين قاما بتنسيق المواقف فيما يتعلق بآفاق التعاون في مختلف المجالات".
وأضاف السفير: "سيتم إرسال شحنة من المساعدات الغذائية المجانية على شكل دقيق القمح
من روسيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".
وردا على سؤال حول ما إذا كان تم التطرق إلى التعاون في مجال النفط أو التعاون العسكري التقني خلال الاجتماع، أوضح بيكانتوف أن هذه الموضوعات لم تتم مناقشتها.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية في أوخر شهر يوليو/ تموز الماضي، أن موسكو ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول أفريقية خلال 3 أو 4 أشهر.
وأوضح بوتين
، أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.