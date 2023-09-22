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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230922/مساعدات-من-الجيش-الليبي-للناجين-النازحين-من-درنة-صور-1081302212.html
مساعدات من الجيش الليبي للناجين النازحين من درنة... صور
مساعدات من الجيش الليبي للناجين النازحين من درنة... صور
قالت تهاني عمران، المفوضة بقطاع خدمة وتنمية المجتمع لدى "مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات"، إن المفوضية وزعت مفروشات وموادا غذائية على كل العائلات النازحة من... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T16:54+0000
2023-09-22T16:54+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأوضحت عمران في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المساعدات جاءت كدعم من لواء "خالد بن الوليد" التابع للجيش الليبي، لكل العائلات النازحة في مدينة طبرق، والتي نجت من الإعصار المدمر".وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، أن "أكثر من 43 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات التي ضربت شمال شرق ليبيا". وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660 ضحية، حتى أمس الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.وتعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة".
https://sputnikarabic.ae/20230920/ردة-فعل-مؤثرة-لأم-محاصرة-تحت-الأنقاض-في-درنة-بعد-عثور-ابنها-عليها-فيديو-1081233326.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك

مساعدات من الجيش الليبي للناجين النازحين من درنة... صور

16:54 GMT 22.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeriمفوضية الكشافة والمرشدات بمدينة طبرق الليبية تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة الناجين من الإعصار
مفوضية الكشافة والمرشدات بمدينة طبرق الليبية تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة الناجين من الإعصار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
قالت تهاني عمران، المفوضة بقطاع خدمة وتنمية المجتمع لدى "مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات"، إن المفوضية وزعت مفروشات وموادا غذائية على كل العائلات النازحة من مدينة درنة الليبية المنكوبة.
وأوضحت عمران في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المساعدات جاءت كدعم من لواء "خالد بن الوليد" التابع للجيش الليبي، لكل العائلات النازحة في مدينة طبرق، والتي نجت من الإعصار المدمر".
وقالت إن "هناك عائلات خرجت دون أي شيء على الإطلاق، وكان من الواجب الوقوف معهم ودعمهم حسب الإمكانات المتاحة من مأكل ومشرب ومفروشات"، مؤكدةً أن "العمل الخيري مستمر ولن يتوقف".
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، أن "أكثر من 43 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات التي ضربت شمال شرق ليبيا".
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

&quot;مفوضية الكشافة والمرشدات&quot; في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

1/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

2/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

3/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

4/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

5/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

6/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

7/7
© Sputnik . Maher al-shaeri

"مفوضية الكشافة والمرشدات" في مدينة طبرق الليبية، تقدم مساعدات لأهالي مدينة درنة، الناجين من الإعصار.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3660 ضحية، حتى أمس الخميس، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
ردة فعل مؤثرة لأم محاصرة تحت الأنقاض في درنة بعد عثور ابنها عليها... فيديو
20 سبتمبر, 12:02 GMT
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏
وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وتعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة".
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