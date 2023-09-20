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https://sputnikarabic.ae/20230920/درنة-تنتفض-بعد-إعصار-دانيال-ومطالبات-باستقالة-الحكومة-1081221479.html
درنة تنتفض بعد إعصار "دانيال" ومطالبات باستقالة الحكومة
درنة تنتفض بعد إعصار "دانيال" ومطالبات باستقالة الحكومة
في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط... 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T10:49+0000
2023-09-20T10:49+0000
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واجتاح الإعصار المسمى "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا. كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.ويوجد السدان جنوبي درنة، ويبلغ ارتفاع كل منهما نحو 40 مترًا، قبل أن ينهارا، وتصل سعتهما التخزينية مجتمعة إلى 24 مليون متر مكعب من الماء. ويعني ذلك أن انهيار السدين تسبب في اندفاع كمية هائلة من المياه نحو المدينة، تسبب في خسائر بشرية غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، شملت أكثر من 3 آلاف و200 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المدينة ومناطق أخرى، شملت سوسة والمرج والبيضاء.وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد، بينما اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، "غير مسبوق في تاريخ البلاد".وأصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارًا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة (شرق) ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏كما أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة. تابعوا آخر الأخبار والتقارير الحصرية من "سبوتنيك" حول تداعيات إعصار "دانيال" في ليبيا - في ليبيا... أهوال لا توصف
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фото, أخبار ليبيا اليوم
фото, أخبار ليبيا اليوم

درنة تنتفض بعد إعصار "دانيال" ومطالبات باستقالة الحكومة

10:49 GMT 20.09.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى "دانيالبسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3283 شخصًا. كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.
© AFP 2023 / Hussam Ahmedخروج الليبيين احتجاجا على إهمال الحكومة للسدين الذين انهارا وأدى ذلك إلى الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
خروج الليبيين احتجاجا على إهمال الحكومة للسدين الذين انهارا وأدى ذلك إلى الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Hussam Ahmed
خروج الليبيين احتجاجا على إهمال الحكومة للسدين الذين انهارا وأدى ذلك إلى الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkiaتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkiaتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AP Photo / Yousef Muradغواصون أثناء عمليات البحث ضحايا الفياضانات المدمرة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
غواصون أثناء عمليات البحث ضحايا الفياضانات المدمرة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Yousef Murad
غواصون أثناء عمليات البحث ضحايا الفياضانات المدمرة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkiaتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Karim Sahibتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Karim Sahib
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Karim Sahibتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Karim Sahib
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkiaأعضاء فريق البحث والإنقاذ خلال استراحة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
أعضاء فريق البحث والإنقاذ خلال استراحة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
أعضاء فريق البحث والإنقاذ خلال استراحة في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Karim Sahibتداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Karim Sahib
تداعيات الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة في درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
© AFP 2023 / Karim Sahibأحد أعضاء فريق الإنقاذ الجزائري خلال عمليات البحث عن الناجين والضحايا في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
أحد أعضاء فريق الإنقاذ الجزائري خلال عمليات البحث عن الناجين والضحايا في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Karim Sahib
أحد أعضاء فريق الإنقاذ الجزائري خلال عمليات البحث عن الناجين والضحايا في مدينة درنة، ليبيا 18 سبتمبر 2023
ويوجد السدان جنوبي درنة، ويبلغ ارتفاع كل منهما نحو 40 مترًا، قبل أن ينهارا، وتصل سعتهما التخزينية مجتمعة إلى 24 مليون متر مكعب من الماء.
ويعني ذلك أن انهيار السدين تسبب في اندفاع كمية هائلة من المياه نحو المدينة، تسبب في خسائر بشرية غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، شملت أكثر من 3 آلاف و200 قتيل وآلاف المصابين، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المدينة ومناطق أخرى، شملت سوسة والمرج والبيضاء.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد، بينما اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، "غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وأصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارًا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة (شرق) ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏
كما أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
تابعوا آخر الأخبار والتقارير الحصرية من "سبوتنيك" حول تداعيات إعصار "دانيال" في ليبيا - في ليبيا... أهوال لا توصف
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