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https://sputnikarabic.ae/20230922/نتنياهو-الكونغو-الديمقراطية-ستنقل-سفارتها-من-تل-أبيب-إلى-القدس-فيديو-1081281816.html
نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس... فيديو
نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس... فيديو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T07:10+0000
2023-09-22T07:10+0000
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جاء ذلك خلال لقائه برئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة.وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا.وتوجد بضع سفارات فقط في القدس، فيما تُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب.ولا تعترف معظم دول العالم بالسيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها وترى أنه يتعين حل وضعها من خلال المفاوضات.ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.وكانت فلسطين والدول العربية والإسلامية أعلنت رفضها وإدانتها لنقل سفارات دول غربية إلى مدينة القدس.كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول بالمجتمع الدولي رفضها خطوات نقل السفارات حتى حل قضية القدس في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقامت دولة إسرائيل عام 1948 على أجزاء من أراضي فلسطين، ثم توسعت بعد ذلك لتسيطر على معظم أراضيها، قبل أن يتم الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في معاهدة أوسلو 1991 على إقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/القصة-غير-المروية-لاعتراف-أمريكا-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-وأسرار-نقل-السفارة-1079690616.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكونغو, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكونغو, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس... فيديو

07:10 GMT 22.09.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا.
وتوجد بضع سفارات فقط في القدس، فيما تُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب.
ولا تعترف معظم دول العالم بالسيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها وترى أنه يتعين حل وضعها من خلال المفاوضات.
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.
السفارة الأمريكية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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وكانت فلسطين والدول العربية والإسلامية أعلنت رفضها وإدانتها لنقل سفارات دول غربية إلى مدينة القدس.
كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول بالمجتمع الدولي رفضها خطوات نقل السفارات حتى حل قضية القدس في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقامت دولة إسرائيل عام 1948 على أجزاء من أراضي فلسطين، ثم توسعت بعد ذلك لتسيطر على معظم أراضيها، قبل أن يتم الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في معاهدة أوسلو 1991 على إقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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