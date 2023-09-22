https://sputnikarabic.ae/20230922/هجوم-لقوات-كييف-على-مدينة-سيفاستوبول-1081291501.html
هجوم لقوات كييف على مدينة سيفاستوبول الروسية
هجوم لقوات كييف على مدينة سيفاستوبول الروسية
هجوم كييف على مدينة سيفاستوبول
2023-09-22T12:53+0000
2023-09-22T12:53+0000
2023-09-22T13:14+0000
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجومًا صاروخيًا على مدينة سيفاستوبول، وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".وأكدت الوزارة أن "المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول". كما أشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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سيفاستوبول
هجوم لقوات كييف على مدينة سيفاستوبول الروسية
12:53 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، على مدينة سيفاستوبول.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجومًا صاروخيًا على مدينة سيفاستوبول، وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".
وأكدت الوزارة أن "المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول". كما أشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد".