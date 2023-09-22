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https://sputnikarabic.ae/20230922/هدية-قاتلة-لأوكرانيا-وسائل-إعلام-تكشف-عن-وجود-مادة-سامة-في-دبابات-تشالنجر-1081289455.html
هدية قاتلة لأوكرانيا... وسائل إعلام تكشف عن وجود مادة سامة في دبابات "تشالنجر"
هدية قاتلة لأوكرانيا... وسائل إعلام تكشف عن وجود مادة سامة في دبابات "تشالنجر"
اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ربما تم تزويدها بمركبات مدرعة تحتوي على الأسبستوس السام، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T11:36+0000
2023-09-22T11:36+0000
رصد عسكري
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وتقول وسائل الإعلام: "قد يحتوي أكثر من ألفي سلاح بريطاني على مواد الأسبستوس القاتلة في هياكلها".وأشار الصحفيون إلى أن المادة يمكن أن تكون موجودة في دبابات تشالنجر 2 ومركبات المشاة القتالية واريور وناقلات الجنود المدرعة بولدوج التي تم تسليمها إلى كييف.وأكد الصحفيون أن مادة الأسبستوس يمكن أن تسبب أمراضا قاتلة، بما في ذلك السرطان، إذا وصلت إلى الرئتين، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". ووفقا له، فقدت أوكرانيا 71.5 ألف جندي - وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها"، وهي تحاول "تحقيق نجاحات بأي ثمن". وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230922/إعلام-غربي-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لنظام-كييف-من-حليف-مقرب-1081283164.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

هدية قاتلة لأوكرانيا... وسائل إعلام تكشف عن وجود مادة سامة في دبابات "تشالنجر"

11:36 GMT 22.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ربما تم تزويدها بمركبات مدرعة تحتوي على الأسبستوس السام، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وتقول وسائل الإعلام: "قد يحتوي أكثر من ألفي سلاح بريطاني على مواد الأسبستوس القاتلة في هياكلها".
وأشار الصحفيون إلى أن المادة يمكن أن تكون موجودة في دبابات تشالنجر 2 ومركبات المشاة القتالية واريور وناقلات الجنود المدرعة بولدوج التي تم تسليمها إلى كييف.
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
إعلام غربي يكشف عن "ضربة موجعة" لنظام كييف من "حليف مقرب"
08:11 GMT
وأكد الصحفيون أن مادة الأسبستوس يمكن أن تسبب أمراضا قاتلة، بما في ذلك السرطان، إذا وصلت إلى الرئتين، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس".
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". ووفقا له، فقدت أوكرانيا 71.5 ألف جندي - وكأن "هؤلاء ليسوا شعبها"، وهي تحاول "تحقيق نجاحات بأي ثمن". وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
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