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https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أمريكا-تخطط-لإرسال-مجموعة-صغيرة-من-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1081300530.html
وسائل إعلام: أمريكا تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
وسائل إعلام: أمريكا تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونغرس، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" التشغيلية... 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T16:08+0000
2023-09-22T16:08+0000
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وقالت وسائل الإعلام: "أخبر الرئيس جو بايدن، فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم عددًا صغيرًا من الصواريخ بعيدة المدى"."أتاكمز" - هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب، بما في ذلك "هيمارس".واستقبل بايدن أخيرا، زيلينسكي في البيت الأبيض.وفي الوقت ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي إن "بايدن قرر في النهاية عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة "ATACMS"، لكن هذا ممكن في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230911/الولايات-المتحدة-توضح-موقفها-بشأن-إرسال-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1080938359.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

وسائل إعلام: أمريكا تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

16:08 GMT 22.09.2023
© US Air Force / Joe Davilaصاروخ أمريكي
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© US Air Force / Joe Davila
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ذكرت وسائل إعلام نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وممثل واحد في الكونغرس، أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مجموعة صغيرة من صواريخ "ATACMS" التشغيلية التكتيكية إلى أوكرانيا.
وقالت وسائل الإعلام: "أخبر الرئيس جو بايدن، فلاديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم عددًا صغيرًا من الصواريخ بعيدة المدى".
"أتاكمز" - هو صاروخ باليستي تشغيلي تكتيكي طورته شركة "لوكهيد مارتن"، يمكن إطلاقه من قاذفات اللهب، بما في ذلك "هيمارس".
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الولايات المتحدة توضح موقفها بشأن إرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
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واستقبل بايدن أخيرا، زيلينسكي في البيت الأبيض.
وفي الوقت ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي إن "بايدن قرر في النهاية عدم تزويد أوكرانيا بأنظمة "ATACMS"، لكن هذا ممكن في المستقبل".
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