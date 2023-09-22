https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أوكرانيا-والغرب-ليستا-مستعدتين-لصراع-منهك-1081302504.html
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
ذكرت مجلة "الإيكونوميست"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا وحلفائها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T17:15+0000
2023-09-22T17:15+0000
2023-09-22T17:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال: "بدأت أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة... لكن لسوء الحظ، أوكرانيا ليست جاهزة بعد، تمامًا مثل شركائها الغربيين".وكما يشير المقال، تحتاج أوكرانيا إلى البدء في "استخدام الموارد بشكل عقلاني"، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة.وأكد المقال أن "إعادة الهيكلة الاقتصادية ضرورية أيضًا... نحن بحاجة إلى التخلي عن خطط إعادة الإعمار بعد الحرب وإيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة حجم الإنتاج والنفقات الرأسمالية".بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أمريكا-تخطط-لإرسال-مجموعة-صغيرة-من-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1081300530.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
17:15 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 17:23 GMT 22.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت مجلة "الإيكونوميست"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا وحلفائها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق.
وجاء في المقال: "بدأت أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة... لكن لسوء الحظ، أوكرانيا ليست جاهزة بعد، تمامًا مثل شركائها الغربيين".
وكما يشير المقال، تحتاج أوكرانيا إلى البدء في "استخدام الموارد بشكل عقلاني"، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة.
وأكد المقال أن "إعادة الهيكلة الاقتصادية ضرورية أيضًا... نحن بحاجة إلى التخلي عن خطط إعادة الإعمار بعد الحرب وإيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة حجم الإنتاج والنفقات الرأسمالية
".
بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.