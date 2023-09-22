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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أوكرانيا-والغرب-ليستا-مستعدتين-لصراع-منهك-1081302504.html
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك
ذكرت مجلة "الإيكونوميست"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا وحلفائها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T17:15+0000
2023-09-22T17:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال: "بدأت أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة... لكن لسوء الحظ، أوكرانيا ليست جاهزة بعد، تمامًا مثل شركائها الغربيين".وكما يشير المقال، تحتاج أوكرانيا إلى البدء في "استخدام الموارد بشكل عقلاني"، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة.وأكد المقال أن "إعادة الهيكلة الاقتصادية ضرورية أيضًا... نحن بحاجة إلى التخلي عن خطط إعادة الإعمار بعد الحرب وإيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة حجم الإنتاج والنفقات الرأسمالية".بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل".وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وسائل-إعلام-أمريكا-تخطط-لإرسال-مجموعة-صغيرة-من-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1081300530.html
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام: أوكرانيا والغرب ليسا مستعدين لصراع منهك

17:15 GMT 22.09.2023 (تم التحديث: 17:23 GMT 22.09.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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ذكرت مجلة "الإيكونوميست"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا وحلفائها الغربيين ليسوا مستعدين لصراع استنزاف مرهق.
وجاء في المقال: "بدأت أوكرانيا ومؤيدوها الغربيون يدركون أن هذه الحرب ستكون حرب استنزاف مرهقة... لكن لسوء الحظ، أوكرانيا ليست جاهزة بعد، تمامًا مثل شركائها الغربيين".
صاروخ أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
وسائل إعلام: أمريكا تخطط لإرسال مجموعة صغيرة من صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
16:08 GMT
وكما يشير المقال، تحتاج أوكرانيا إلى البدء في "استخدام الموارد بشكل عقلاني"، وكذلك زيادتها من خلال إجراء صيانة للمعدات المتضررة وإمدادات الذخيرة.
وأكد المقال أن "إعادة الهيكلة الاقتصادية ضرورية أيضًا... نحن بحاجة إلى التخلي عن خطط إعادة الإعمار بعد الحرب وإيلاء المزيد من الاهتمام لزيادة حجم الإنتاج والنفقات الرأسمالية".
بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل".
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
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