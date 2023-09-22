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https://sputnikarabic.ae/20230922/8-منها-عربية-روسيا-تعتمد-قائمة-دول-يسمح-لبنوكها-بالتداول-في-سوق-العملات-المحلية-1081282012.html
8 منها عربية... روسيا تعتمد قائمة دول يسمح لبنوكها بالتداول في سوق العملات المحلية
8 منها عربية... روسيا تعتمد قائمة دول يسمح لبنوكها بالتداول في سوق العملات المحلية
أعلنت الحكومة الروسية عن اعتمادها لقائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T07:13+0000
2023-09-22T07:13+0000
اقتصاد
روسيا
العالم العربي
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بحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.قبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.تم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي "بشأن التجارة المنظمة"، المعتمد في يوليو/ تموز 2023. تهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230820/بريكس-تحث-بنكها-على-توسيع-الإقراض-بالعملات-الوطنية-1080251246.html
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اقتصاد, روسيا, العالم العربي
اقتصاد, روسيا, العالم العربي

8 منها عربية... روسيا تعتمد قائمة دول يسمح لبنوكها بالتداول في سوق العملات المحلية

07:13 GMT 22.09.2023
© Fotolia / Alexandr Blinovروبلات روسية
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
© Fotolia / Alexandr Blinov
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أعلنت الحكومة الروسية عن اعتمادها لقائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا.
بحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
وتضم قائمة الدول: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، الجزائر، بنغلادش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، الإمارات العربية المتحدة، عمان، باكستان، المملكة العربية السعودية، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا.
قبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
"بريكس" تحث بنكها على توسيع الإقراض بالعملات الوطنية
20 أغسطس, 08:09 GMT
تم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي "بشأن التجارة المنظمة"، المعتمد في يوليو/ تموز 2023. تهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
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