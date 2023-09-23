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https://sputnikarabic.ae/20230923/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-نور-شمس-واشتباكات-عنيفة-مع-مقاومين-فلسطينيين-فيديو-1081334039.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T23:38+0000
2023-09-23T23:38+0000
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وبحسب ما أدلى به شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، فإن صفارات الإنذار تدوي في المدينة وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "انفجارات متتالية تسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة".ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.
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مخيم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
مخيم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو

23:38 GMT 23.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وبحسب ما أدلى به شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، فإن صفارات الإنذار تدوي في المدينة وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "انفجارات متتالية تسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة".
ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.
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