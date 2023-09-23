https://sputnikarabic.ae/20230923/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-نور-شمس-واشتباكات-عنيفة-مع-مقاومين-فلسطينيين-فيديو-1081334039.html
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T23:38+0000
2023-09-23T23:38+0000
2023-09-23T23:38+0000
مخيم
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وبحسب ما أدلى به شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، فإن صفارات الإنذار تدوي في المدينة وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "انفجارات متتالية تسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة".ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مخيم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
مخيم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.. فيديو
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وبحسب ما أدلى به شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، فإن صفارات الإنذار تدوي في المدينة
وتدور اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "انفجارات متتالية تسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة".
ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.