https://sputnikarabic.ae/20230923/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتعامل-مع-هجوم-صاروخي-على-سيفاستوبول-وسقوط-حطام-صاروخي-1081308205.html
الدفاعات الجوية الروسية تتعامل مع هجوم صاروخي على سيفاستوبول وسقوط حطام صاروخي
الدفاعات الجوية الروسية تتعامل مع هجوم صاروخي على سيفاستوبول وسقوط حطام صاروخي
أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، أن الدفاعات الجووية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T06:52+0000
2023-09-23T06:52+0000
2023-09-23T06:52+0000
العالم
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
الأخبار
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سيفاستوبول - سبوتنيك. وقال رازفوزاييف، عبر قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.وأضاف رازفوزاييف أنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.وكان حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن أمس الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".وأشار رازفوجاييف إلى أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".
https://sputnikarabic.ae/20230922/أسطول-البحر-الأسود-يتعرض-لضربة-صاروخية--عاجل-1081288389.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الأخبار
العالم, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الأخبار
الدفاعات الجوية الروسية تتعامل مع هجوم صاروخي على سيفاستوبول وسقوط حطام صاروخي
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أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، أن الدفاعات الجووية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي في المدينة، وأسقطت حطام صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.
سيفاستوبول - سبوتنيك
. وقال رازفوزاييف، عبر قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات الأولية، عمل الدفاع الجوي في سيفاستوبول على إسقاط حطام صاروخي على المرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا"، مضيفًا أن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، وطالب السكان والموجودين في المنطقة بالتزام الهدوء.
وأضاف رازفوزاييف أنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.
وكان حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن أمس الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية
.
وذكر رازفوجاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".
وأشار رازفوجاييف إلى أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة".