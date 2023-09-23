عربي
https://sputnikarabic.ae/20230923/السفير-السعودي-في-بيروت-اللبنانيون-قادرون-على-إنجاز-الاستحقاق-الرئاسي-1081333907.html
السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي
السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي
يرى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن الفراغ الرئاسي اللبناني يبعث على القلق ويهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المنشودة. مؤكدا أن الرياض تعتقد... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T22:50+0000
2023-09-23T22:50+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال البخاري مساء أمس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت، إن "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".وأشار إلى أن الرياض سوف تواصل جهودها المشتركة للحث على انتخاب رئيس للبلاد.وأكد السفير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.يذكر أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قام بحراك سياسي مكثف خلال الفترة السابقة لمناشدة كافة الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء الفراغ القائم.كما ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-سباق-التسلح-النووي-يهدد-استقرار-أي-منطقة-1081331634.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9be966a707de9085262015937e639eb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان

السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي

22:50 GMT 23.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
يرى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن الفراغ الرئاسي اللبناني يبعث على القلق ويهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المنشودة. مؤكدا أن الرياض تعتقد أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه.
بيروت - سبوتنيك. وقال البخاري مساء أمس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت، إن "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".
وأكد البخاري أن" الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".
وأشار إلى أن الرياض سوف تواصل جهودها المشتركة للحث على انتخاب رئيس للبلاد.
وأكد السفير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد استقرار أي منطقة
20:20 GMT
يذكر أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قام بحراك سياسي مكثف خلال الفترة السابقة لمناشدة كافة الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء الفراغ القائم.
كما ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة صواريخ غراد - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала