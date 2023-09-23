https://sputnikarabic.ae/20230923/السفير-السعودي-في-بيروت-اللبنانيون-قادرون-على-إنجاز-الاستحقاق-الرئاسي-1081333907.html
السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي
السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي
يرى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن الفراغ الرئاسي اللبناني يبعث على القلق ويهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المنشودة. مؤكدا أن الرياض تعتقد... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال البخاري مساء أمس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت، إن "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".وأشار إلى أن الرياض سوف تواصل جهودها المشتركة للحث على انتخاب رئيس للبلاد.وأكد السفير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.يذكر أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قام بحراك سياسي مكثف خلال الفترة السابقة لمناشدة كافة الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء الفراغ القائم.كما ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-سباق-التسلح-النووي-يهدد-استقرار-أي-منطقة-1081331634.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار لبنان
السفير السعودي في بيروت: اللبنانيون قادرون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي
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يرى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، أن الفراغ الرئاسي اللبناني يبعث على القلق ويهدد الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات المنشودة. مؤكدا أن الرياض تعتقد أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه.
بيروت - سبوتنيك. وقال البخاري مساء أمس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت، إن "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".
وأكد البخاري أن" الموقف السعودي يشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني".
وأشار إلى أن الرياض سوف تواصل جهودها المشتركة
للحث على انتخاب رئيس للبلاد.
وأكد السفير السعودي، أن "المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.
يذكر أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قام بحراك سياسي مكثف خلال الفترة السابقة لمناشدة كافة الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وإنهاء الفراغ القائم.
كما ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.