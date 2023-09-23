https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-سباق-التسلح-النووي-يهدد-استقرار-أي-منطقة-1081331634.html

وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد استقرار أي منطقة

وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد استقرار أي منطقة

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة إلا من خلال تجنب الدخول في سباق لامتلاك الأسلحة النووية. 23.09.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت في نيويورك.وشدد ابن فرحان على ضرورة أن يكون التعاون والتشاور بديلا عن التسابق لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد ضرورة السعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية (السلاح النووي).ويشارك وزير الخارجية السعودي في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أيام، إن المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران على هذا السلاح.وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، على تصريحات محمد بن سلمان، في هذا الشأن، ووصفها بـ"الجدية"، لكنه أوضح أنه لا أحد يريد ظهور دولة نووية جديدة.ولفت لافروف إلى أن أن إيران أكدت مرارا أنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه طالما ظلت إيران دولة غير نووية فلن يتبع جيرانها هذا المسار.

https://sputnikarabic.ae/20230921/محمد-بن-سلمان-سنحصل-على-سلاح-نووي-إذا-تمكنت-إيران-من-الحصول-عليه-1081252164.html

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