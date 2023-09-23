https://sputnikarabic.ae/20230923/المجلس-العسكري-في-النيجر-يتهم-غوتيريش-بالتواطؤ-مع-فرنسا-ضد-الحكومة-الجديدة-1081305502.html
المجلس العسكري في النيجر يتهم غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا ضد الحكومة الجديدة
المجلس العسكري في النيجر يتهم غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا ضد الحكومة الجديدة
أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T01:27+0000
2023-09-23T01:27+0000
2023-09-23T01:27+0000
العالم
أخبار النيجر
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو -–سبوتنيك. وقال عبد الرحمن على أثير قناة" آر تي إن " التلفزيونية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".كر أن النيجر شهدت في يوليو/ تموز الماضي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.ورغم تهديد "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتدخل في النيجر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو دعمها للمجلس العسكري في نيامي، ضد أي تدخل محتمل للمجموعة.وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230922/الخارجية-روسيا-ومالي-تبحثان-تعزيز-العلاقات-والوضع-في-النيجر-1081279703.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النيجر, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار النيجر, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة
المجلس العسكري في النيجر يتهم غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا ضد الحكومة الجديدة
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أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة فرنسا، منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
موسكو -–سبوتنيك. وقال عبد الرحمن على أثير قناة" آر تي إن " التلفزيونية، إن "الأمين العام للأمم المتحدة، بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة
في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
كر أن النيجر شهدت في يوليو/ تموز الماضي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
ورغم تهديد "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتدخل في النيجر عسكريا،
خاصة بعدما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو دعمها للمجلس العسكري في نيامي، ضد أي تدخل محتمل للمجموعة.
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.