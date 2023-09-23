https://sputnikarabic.ae/20230923/علماء-روس-يطورون-وقودا-بيئيا-للطائرات-1081317143.html
علماء روس يطورون "وقودا بيئيا" للطائرات
علماء روس يطورون "وقودا بيئيا" للطائرات
أفاد المكتب الصحفي لجامعة سامارا بأن حزمة البرامج الخاصة التي طورها علماء الجامعة ستساعد الطيران المحلي على التحول إلى أنواع الوقود الصديقة للبيئة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T12:38+0000
2023-09-23T12:38+0000
2023-09-23T12:38+0000
علوم
روسيا
الصناعة
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وقال مدير المركز الهندسي، إيفان زوبريلين: "نأخذ طائرة موجودة في السوق المحلية ونستخدم هذا البرنامج لنرى كيف ستتغير خصائصها عند استخدام وقود حيوي معين، على سبيل المثال، سرعة ومدة الرحلة، ودورة الإقلاع والهبوط، والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي".وأوضح مدير المركز أنه في عام 2027، ستقدم منظمة الطيران المدني الدولي، في إطار برنامج "كورسيا"، عددا من التدابير الإلزامية لتحفيز استخدام الوقود الخالي من الكربون. وسيتعين على شركات الطيران دفع تعويضات خاصة للرحلات الجوية دون استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة. قد تصل نحو 2 مليار يورو في عام 2027.وأردف زوبريلين: "في المرحلة الأولى من تطوير البرنامج، يتم اعتماد الوقود من المواد الخام الحيوية. ونخطط لإكمال المرحلة الأولى من تطوير البرنامج في عام 2024. وفي المستقبل، من المقرر أن يتم تشميل الوقود الاصطناعي والوقود من المواد الخام الثانوية، فضلا عن الوقود المكثف الطيران "أ إس كي تي" في قاعدة بيانات مجمع البرمجيات".وأعلنت الجامعة أن العلماء يعملون بالتعاون الوثيق مع المنظمات البحثية الأخرى، مثل جامعة تومسك بوليتكنيك، ومختبر مصفاة نوفوكويبيشيف للنفط، والمعهد المركزي لهندسة محركات الطيران، وجامعة بيرم بوليتكنيك.
https://sputnikarabic.ae/20230923/اكتشاف-مصدر-لثاني-أكسيد-الكربون-على-أحد-أقمار-كوكب-المشتري-عنصر-أساسي-لوجود-البشر-1081310868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, روسيا, الصناعة
علماء روس يطورون "وقودا بيئيا" للطائرات
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أفاد المكتب الصحفي لجامعة سامارا بأن حزمة البرامج الخاصة التي طورها علماء الجامعة ستساعد الطيران المحلي على التحول إلى أنواع الوقود الصديقة للبيئة.
وقال مدير المركز الهندسي، إيفان زوبريلين: "نأخذ طائرة موجودة في السوق المحلية ونستخدم هذا البرنامج لنرى كيف ستتغير خصائصها عند استخدام وقود حيوي معين، على سبيل المثال، سرعة ومدة الرحلة، ودورة الإقلاع والهبوط، والانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي".
وأضاف زوبريلين: "إذا قمت بإدخال البيانات الحديثة اللازمة، فسيكون البرنامج قادرا على إظهار الجدوى الاقتصادية لاستخدام الوقود الحيوي على هذه الطائرة، وبالطبع لا يزال الوقود الحيوي مكلفا للغاية الآن، لكن إنتاجه يصبح أرخص كل عام، والاتجاه العالمي هو أن الوقود الصديق للبيئة في الطيران سيحل تدريجيا محل الكيروسين التقليدي".
وأوضح مدير المركز أنه في عام 2027، ستقدم منظمة الطيران المدني الدولي، في إطار برنامج "كورسيا"، عددا من التدابير الإلزامية لتحفيز استخدام الوقود الخالي من الكربون. وسيتعين على شركات الطيران دفع تعويضات خاصة للرحلات الجوية دون استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة. قد تصل نحو 2 مليار يورو في عام 2027.
وأشار المدير إلى أنه يتم تطوير حزمة البرامج من قبل العلماء على أساس النظام الآلي "أسترا"، الذي تم إنشاؤه سابقا في الجامعة، والمصمَم للنموذج المفاهيمي لمحركات التوربينات الغازية.
وأردف زوبريلين: "في المرحلة الأولى من تطوير البرنامج، يتم اعتماد الوقود من المواد الخام الحيوية. ونخطط لإكمال المرحلة الأولى من تطوير البرنامج في عام 2024. وفي المستقبل، من المقرر أن يتم تشميل الوقود الاصطناعي والوقود من المواد الخام الثانوية، فضلا عن الوقود المكثف الطيران "أ إس كي تي" في قاعدة بيانات مجمع البرمجيات".
وأعلنت الجامعة أن العلماء يعملون بالتعاون الوثيق مع المنظمات البحثية الأخرى، مثل جامعة تومسك بوليتكنيك، ومختبر مصفاة نوفوكويبيشيف للنفط، والمعهد المركزي لهندسة محركات الطيران، وجامعة بيرم بوليتكنيك.