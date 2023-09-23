https://sputnikarabic.ae/20230923/قائد-الأمن-الوطني-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-أمنية-جديدة-في-مخيم-عين-الحلوة-1081332961.html

قائد الأمن الوطني الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات أمنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

قائد الأمن الوطني الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات أمنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

قال العقيد أبو إياد شعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا في لبنان، إن هناك تحركات أمنية جديدة يتم اتخاذها خلال الساعات القليلة المقبلة في مخيم عين... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T20:43+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه لم يتم حتى الآن تسليم المطلوبين الذين قاموا بالأعمال الإرهابية داخل المخيم.وكشف شعلان عن بدء العمل خلال 24 ساعة لانتشار القوة الأمنية المشتركة في مناطق التوتر، بعد أن تم تعزيزها من قبل جميع الفصائل.وأوضح أن انتشار هذه القوات يتبعها إخلاء المدارس، والإبقاء على محاصرة حي التعمير الذي يتحصن فيه الإرهابيون، مؤكدًا أن هذه الخطوات من أجل زيادة الضغط لتسليم المطلوبين.وأكد أن هذه الإجراءات قد يتم البدء في تنفيذها منذ الغد أو بعد غد على أبعد تقدير.وبسؤاله عن إمكانية تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمطلوبين في حال فشلت عملية تسليمهم خلال هذه الفترة، قال: "كل الاحتمالات واردة".وفي 14 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، بعد تدخل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.واتفقت حركتا "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين على ضرورة الالتزام بعدم خرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في جنوب لبنان.وجاء ذلك بعد أسبوع من المواجهات الدامية، التي اندلعت داخل المخيم بين حركة فتح ومجموعات متشددة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التي أشارت إلى أن المخيم يعد الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان.ويعيش النازحون من المخيم أوضاعًا إنسانية واجتماعية صعبة في المساجد والمدارس والتجمعات السكنية، بالمقابل تتواصل المساعي اللبنانية والفلسطينية من أجل مساعدة العدد الأكبر منهم على تأمين المنامة والغذاء والطبابة.وتسببت الاشتباكات العنيفة بأضرار كبيرة في المباني والمنازل والمتاجر والبنى التحتية، ويقول تيسير عمار، عضو اللجنة المركزية لتحرير فلسطين ومسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة الجنوب، إن الوضع الإنساني لأهالي مخيم عين الحلوة في غاية الصعوبة.

https://sputnikarabic.ae/20230918/لبنان-وضع-إنساني-صعب-يعيشه-اللاجئون-الفلسطينيون-في-مخيم-عين-الحلوة-1081160330.html

https://sputnikarabic.ae/20230911/اشتباكات-عنيفة-في-مخيم-عين-الحلوة-رغم-الإعلان-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-1080939516.html

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