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https://sputnikarabic.ae/20230923/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تسلم-المساعدات-الإنسانية-للمدنيين-في-قره-باغ-فيديو-1081306369.html
قوات حفظ السلام الروسية تسلم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قره باغ... فيديو
قوات حفظ السلام الروسية تسلم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قره باغ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإيصال المساعدات الإنسانية من قبل قوات حفظ السلام للمدنيين في ناغورني قره باغ. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T04:42+0000
2023-09-23T05:16+0000
العالم
روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع بأن قوات حفظ السلام الروسية ضمنت تسليم البضائع الإنسانية للسكان المدنيين في ناغورني قره باغ، حيث سلمت الشاحنات العسكرية الروسية أكثر من 50 طنا من البضائع إلى ستيباناكيرت، وتحتوي الشحنة الإنسانية على حصص غذائية ومستلزمات النظافة، بما في ذلك الضروريات الأساسية.وأوضحت الوزارة أنه، وفي الوقت الحالي، لا يزال لدى وحدة حفظ السلام الروسية 826 مدنيا، من بينهم 440 طفلا، ليس لديهم فرصة للعودة إلى منازلهم، إذ يتم منحهم كل المساعدات اللازمة.وأكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم أمس الخميس، أن روسيا مهتمة بتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، والتوصل إلى حل سريع للأزمة في قره باغ.وقال بوليانسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأولوية المطلقة الآن هي منع استئناف الأعمال العدائية وإعادة الوضع إلى المجال السياسي والدبلوماسي"، مضيفا: "روسيا تساعد أرمينيا وأذربيجان لصياغة اتفاقية سلام وترسيم الحدود".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

قوات حفظ السلام الروسية تسلم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قره باغ... فيديو

04:42 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 23.09.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء سكان ناغورني قره باغ من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران بمشاركة قوات حفظ السلام الروسية
إجلاء سكان ناغورني قره باغ من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران بمشاركة قوات حفظ السلام الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإيصال المساعدات الإنسانية من قبل قوات حفظ السلام للمدنيين في ناغورني قره باغ.
وأفادت وزارة الدفاع بأن قوات حفظ السلام الروسية ضمنت تسليم البضائع الإنسانية للسكان المدنيين في ناغورني قره باغ، حيث سلمت الشاحنات العسكرية الروسية أكثر من 50 طنا من البضائع إلى ستيباناكيرت، وتحتوي الشحنة الإنسانية على حصص غذائية ومستلزمات النظافة، بما في ذلك الضروريات الأساسية.
وأوضحت الوزارة أنه، وفي الوقت الحالي، لا يزال لدى وحدة حفظ السلام الروسية 826 مدنيا، من بينهم 440 طفلا، ليس لديهم فرصة للعودة إلى منازلهم، إذ يتم منحهم كل المساعدات اللازمة.
وأكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم أمس الخميس، أن روسيا مهتمة بتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، والتوصل إلى حل سريع للأزمة في قره باغ.
وقال بوليانسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأولوية المطلقة الآن هي منع استئناف الأعمال العدائية وإعادة الوضع إلى المجال السياسي والدبلوماسي"، مضيفا: "روسيا تساعد أرمينيا وأذربيجان لصياغة اتفاقية سلام وترسيم الحدود".
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