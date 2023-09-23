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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-يسلم-غوتيريش-رسالة-فيديو-من-تلميذة-في-لوغانسك-إلى-الأمم-المتحدة-1081309400.html
لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة
لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة
سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة فيديو وجهتها تلميذة من لوغانسك تدعى فاينا سافينكوفا،... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T07:49+0000
2023-09-23T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الفيديو تم تسليمة خلال اجتماع بين لافروف وغوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت الخارجية الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لافروف أهدى غوتيريش أيضا كتابا يحمل عنوان "الجرائم الأوكرانية ضد الإنسانية (2022-2023)"، ومجموعة مختارة من مقاطع الفيديو الوثائقية تحمل عنوان "أطفال دونباس".
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-ونظيره-العراقي-يبحثان-استقرار-الوضع-السياسي-بالعراق-والمشاكل-الأمنية-1081305676.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة

07:49 GMT 23.09.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Сергей Пятаков
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سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة فيديو وجهتها تلميذة من لوغانسك تدعى فاينا سافينكوفا، طالبت فيها بوقف قتل الأطفال في دونباس على يد نظام كييف، والتوقف عن قصف المنازل والمدارس، ووضع حد لتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الفيديو تم تسليمة خلال اجتماع بين لافروف وغوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها، إن "الوزير (الروسي سيرغي لافروف) سلم الأمين العام للأمم المتحدة... رسالة فيديو من فتاة من لوغانسك، فاينا سافينكوفا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
لافروف ونظيره العراقي يبحثان استقرار الوضع السياسي في العراق والمشاكل الأمنية
02:15 GMT
وكانت الخارجية الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لافروف أهدى غوتيريش أيضا كتابا يحمل عنوان "الجرائم الأوكرانية ضد الإنسانية (2022-2023)"، ومجموعة مختارة من مقاطع الفيديو الوثائقية تحمل عنوان "أطفال دونباس".
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