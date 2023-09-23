https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-يسلم-غوتيريش-رسالة-فيديو-من-تلميذة-في-لوغانسك-إلى-الأمم-المتحدة-1081309400.html
لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة
لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة
سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة فيديو وجهتها تلميذة من لوغانسك تدعى فاينا سافينكوفا،... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T07:49+0000
2023-09-23T07:49+0000
2023-09-23T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104298/03/1042980350_0:0:2766:1557_1920x0_80_0_0_5688a72fe763940885e5a6e3ed78ee68.jpg
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الفيديو تم تسليمة خلال اجتماع بين لافروف وغوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت الخارجية الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لافروف أهدى غوتيريش أيضا كتابا يحمل عنوان "الجرائم الأوكرانية ضد الإنسانية (2022-2023)"، ومجموعة مختارة من مقاطع الفيديو الوثائقية تحمل عنوان "أطفال دونباس".
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-ونظيره-العراقي-يبحثان-استقرار-الوضع-السياسي-بالعراق-والمشاكل-الأمنية-1081305676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104298/03/1042980350_124:0:2616:1869_1920x0_80_0_0_35d5210ccc04a5e24b6dedc7af754198.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف يسلم غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة في لوغانسك إلى الأمم المتحدة
تابعنا عبر
سلّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة فيديو وجهتها تلميذة من لوغانسك تدعى فاينا سافينكوفا، طالبت فيها بوقف قتل الأطفال في دونباس على يد نظام كييف، والتوقف عن قصف المنازل والمدارس، ووضع حد لتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الفيديو تم تسليمة خلال اجتماع بين لافروف وغوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها، إن "الوزير (الروسي سيرغي لافروف) سلم الأمين العام للأمم المتحدة... رسالة فيديو من فتاة من لوغانسك، فاينا سافينكوفا، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي".
وكانت الخارجية الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن لافروف أهدى غوتيريش أيضا كتابا يحمل عنوان "الجرائم الأوكرانية ضد الإنسانية (2022-2023)"، ومجموعة مختارة من مقاطع الفيديو الوثائقية تحمل عنوان "أطفال دونباس".