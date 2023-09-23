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لافروف يصف الغرب بـ"إمبراطورية الأكاذيب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230923/لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو-1081322207.html
لافروف يصف الغرب بـ"إمبراطورية الأكاذيب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
لافروف يصف الغرب بـ"إمبراطورية الأكاذيب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن كثيراً ما تأخذ الولايات المتحدة... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T16:05+0000
2023-09-23T16:22+0000
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وقال لافروف: "إن الأمريكيين والأوروبيين الذين اعتادوا النظر إلى بقية العالم باستخفاف، كثيراً ما يقدمون الوعود، ويأخذون على عاتقهم التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانوناً، ثم لا ينفذونها ببساطة. وكما لاحظ الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، فإن الغرب "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية. لافروف: التطور العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الموجه ضد روسيا والصين، يولد مخاطر بؤرة توتر متفجرة جديدةوزير الخارجية الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الناتو بقيادة واشنطن لم يوسع قدراته العسكرية فحسب بل مد المواجهة لتشمل الفضاء ومجال المعلوماتلافروف: الولايات المتحدة ودول الغرب التابعة لها تستمر في إذكاء النزاعات ومنع التحول إلى عالم متعدد الأقطابلافروف: نطالب واشنطن برفع حصارها عن كوبا وإلغاء العقوبات عن سوريا التي تعرقل حقها في التنمية
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روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

لافروف يصف الغرب بـ"إمبراطورية الأكاذيب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة... فيديو

16:05 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 23.09.2023)
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يتبع
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن كثيراً ما تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على عاتقها التزامات ولا تفي بها، فالغرب "إمبراطورية الأكاذيب".
وقال لافروف: "إن الأمريكيين والأوروبيين الذين اعتادوا النظر إلى بقية العالم باستخفاف، كثيراً ما يقدمون الوعود، ويأخذون على عاتقهم التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانوناً، ثم لا ينفذونها ببساطة. وكما لاحظ الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، فإن الغرب "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية.
لافروف: التطور العسكري لحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الموجه ضد روسيا والصين، يولد مخاطر بؤرة توتر متفجرة جديدة
وزير الخارجية الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: الناتو بقيادة واشنطن لم يوسع قدراته العسكرية فحسب بل مد المواجهة لتشمل الفضاء ومجال المعلومات
لافروف: الولايات المتحدة ودول الغرب التابعة لها تستمر في إذكاء النزاعات ومنع التحول إلى عالم متعدد الأقطاب
لافروف: نطالب واشنطن برفع حصارها عن كوبا وإلغاء العقوبات عن سوريا التي تعرقل حقها في التنمية
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