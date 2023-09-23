https://sputnikarabic.ae/20230923/مشهد-للأسد-وعقيلته-في-الصين-يثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1081311023.html
مشهد للأسد وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعا... فيديو
مشهد للأسد وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعا... فيديو
تحظى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته إلى جمهورية الصين الشعبية، باهتمام شعبي واسع في سوريا، بالإضافة إلى اهتمام دولي كبير لما قد تتمخض عنه هذه الزيارة... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T08:43+0000
2023-09-23T08:43+0000
2023-09-23T08:43+0000
نادي الفيديو
أخبار سوريا اليوم
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وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، بشكل واسع مقطع فيديو للرئيس السوري وعقيلته قبيل التوجه لحضور مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس الصيني.وعقد الرئيس السوري ونظيره الصيني، أمس الجمعة، لقاء قمة في مدينة خانجو الصينية، وقعا خلالها اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/17/1081310314_20:0:752:549_1920x0_80_0_0_c6eec5f619053853de3deb75c5a6773a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم
مشهد للأسد وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعا... فيديو
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تحظى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته إلى جمهورية الصين الشعبية، باهتمام شعبي واسع في سوريا، بالإضافة إلى اهتمام دولي كبير لما قد تتمخض عنه هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها.
وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، بشكل واسع مقطع فيديو للرئيس السوري وعقيلته
قبيل التوجه لحضور مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس الصيني.
وتظهر المشاهد قيام عقيلة الرئيس السوري بمساعدة زوجها في وضع إحدى الشارات على الهندام الرسمي، الأمر الذي حصد تفاعلا واستحسانا واسعا بين المغردين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، صورا تظهر مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بالمأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 19، التي تنطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.
وعقد الرئيس السوري ونظيره الصيني، أمس الجمعة، لقاء قمة في مدينة خانجو الصينية، وقعا خلالها اتفاقية التعاون الاستراتيجي
بين البلدين.