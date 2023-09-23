https://sputnikarabic.ae/20230923/مصر-تؤكد-التزامها-الثابت-بتوفير-كافة-أوجه-الدعم-لتثبيت-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1081306244.html
مصر تؤكد التزامها الثابت بتوفير كافة أوجه الدعم لتثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن
مصر تؤكد التزامها الثابت بتوفير كافة أوجه الدعم لتثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في نيويورك، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T04:27+0000
2023-09-23T04:27+0000
2023-09-23T04:27+0000
سامح شكري
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وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني، متمنياً لليمن وافر الاستقرار والأمن ولشعبه تحقيق طموحاته إزاء العيش في مزيد من الرخاء والازدهار.وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على الاطلاع من العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن، وكذلك تقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخراً مع وفد يمني من صنعاء.في ذات السياق، أكد وزير الخارجية من جانبه على التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه.وأوضح شكري، أن مصر ستواصل مساعيها لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن اليمنيين.من جانبه، وَّجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رسالة إلى الرئيس الشعب المصري معرباً عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، ومثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.
https://sputnikarabic.ae/20230922/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-الإسرائيلي-التصعيد-يبعدنا-عن-السلام-وتنفيذ-حل-الدولتين-1081283551.html
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سامح شكري, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
سامح شكري, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
مصر تؤكد التزامها الثابت بتوفير كافة أوجه الدعم لتثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن
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التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في نيويورك، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني، وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن الشقيق.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني، متمنياً لليمن وافر الاستقرار والأمن ولشعبه تحقيق طموحاته إزاء العيش في مزيد من الرخاء والازدهار
.
وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على الاطلاع من العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن، وكذلك تقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخراً مع وفد يمني من صنعاء.
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية من جانبه على التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه.
وأوضح شكري، أن مصر ستواصل مساعيها لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن اليمنيين.
من جانبه، وَّجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رسالة إلى الرئيس الشعب المصري معرباً عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، ومثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.