عربي
https://sputnikarabic.ae/20230924/أمين-مجلس-التعاون-الخليجي-يناقش-عملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-واليمن-مع-غوتيريش-1081335105.html
أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش
أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش
جرى يوم الأحد، اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على هامش فعاليات... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T04:09+0000
2023-09-24T04:09+0000
مجلس التعاون الخليجي
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079207756_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_2f4e11b31cb19c2c4dfe1fd442bb322a.jpg
وتناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، بما في ذلك جهود عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن.وتمت مناقشة أيضًا مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.في سياق متصل، التقى البديوي، بوزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.وأكد البديوي على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الإستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-يلتقي-بنظيره-التركي-ويبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1081322415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079207756_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8192b825f7532267ce52e2c042a26ec2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجلس التعاون الخليجي, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مجلس التعاون الخليجي, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش

04:09 GMT 24.09.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVAالأمين العام للمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي
الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVA
تابعنا عبرTelegramNabd
جرى يوم الأحد، اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، بما في ذلك جهود عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن.
وتمت مناقشة أيضًا مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
في سياق متصل، التقى البديوي، بوزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
وزير الخارجية السعودي يلتقي بنظيره التركي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
أمس, 14:58 GMT
وأكد البديوي على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الإستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала