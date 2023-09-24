https://sputnikarabic.ae/20230924/أمين-مجلس-التعاون-الخليجي-يناقش-عملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-واليمن-مع-غوتيريش-1081335105.html
أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش
أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش
جرى يوم الأحد، اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على هامش فعاليات... 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T04:09+0000
2023-09-24T04:09+0000
2023-09-24T04:09+0000
مجلس التعاون الخليجي
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
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وتناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، بما في ذلك جهود عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن.وتمت مناقشة أيضًا مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.في سياق متصل، التقى البديوي، بوزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.وأكد البديوي على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الإستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-السعودي-يلتقي-بنظيره-التركي-ويبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-1081322415.html
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مجلس التعاون الخليجي, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مجلس التعاون الخليجي, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أمين مجلس التعاون الخليجي يناقش عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن مع غوتيريش
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جرى يوم الأحد، اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، بما في ذلك جهود عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن
.
وتمت مناقشة أيضًا مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
في سياق متصل، التقى البديوي، بوزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.
وأكد البديوي على أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الإستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.