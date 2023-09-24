https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-يدق-ناقوس-الخطر-بريكس-تتحرك-لقلب-الموازين-1081343503.html
إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين
إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين
تسعى دول "بريكس" إلى إعادة تعريف النظام العالمي واتخاذ موقف أقوى على الساحة العالمية، حسبما كتب أندري ريزي، في مقالته في صحيفة غربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:05+0000
2023-09-24T12:05+0000
2023-09-24T12:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5375ff6e865dec4cd9e16b0c944d0ffb.jpg
وقال: "قدراتها وأساليبها مختلفة، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المرضي، والمهين في بعض الأحيان، والذي يتطلب التغيير والتعويض".وأضاف ريزي أن معظم مطالب هذه البلدان موجهة ضد الغرب، وهذا يؤثر على كيفية تطور الأحداث في العالم. وأشار إلى أن الجنوب العالمي الذي ستنضم بعض دوله إلى بريكس يتبع روسيا والصين والهند.ويعتقد ريزي أن الغرب يجب أن يقبل مطالبات دول الجنوب والشرق بإنشاء مؤسسات دولية أكثر عدالة وتوازنا، وفي المقام الأول الاقتصادية.وعقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا. وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو. وخلال الحدث، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن دعوة رسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى "بريكس". وقال إن العضوية الكاملة للدول الجديدة التي تنضم إلى "بريكس" ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230921/دول-بريكس-تدعم-رئاسة-روسيا-للمجموعة--1081251077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b156219f6a10c9187d9dc9db581a62b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين
تابعنا عبر
تسعى دول "بريكس" إلى إعادة تعريف النظام العالمي واتخاذ موقف أقوى على الساحة العالمية، حسبما كتب أندري ريزي، في مقالته في صحيفة غربية.
وقال: "قدراتها وأساليبها مختلفة، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المرضي، والمهين في بعض الأحيان، والذي يتطلب التغيير والتعويض".
وأضاف ريزي أن معظم مطالب هذه البلدان موجهة ضد الغرب، وهذا يؤثر على كيفية تطور الأحداث في العالم. وأشار إلى أن الجنوب العالمي الذي ستنضم بعض دوله إلى بريكس يتبع روسيا والصين والهند.
ويعتقد ريزي أن الغرب
يجب أن يقبل مطالبات دول الجنوب والشرق بإنشاء مؤسسات دولية أكثر عدالة وتوازنا، وفي المقام الأول الاقتصادية.
وعقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا. وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو. وخلال الحدث، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن دعوة رسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى "بريكس". وقال إن العضوية الكاملة للدول الجديدة التي تنضم إلى "بريكس" ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.