عربي
القوات الروسية تضرب أهدافا أوكرانية في 109 مناطق خلال يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-يدق-ناقوس-الخطر-بريكس-تتحرك-لقلب-الموازين-1081343503.html
إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين
إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين
تسعى دول "بريكس" إلى إعادة تعريف النظام العالمي واتخاذ موقف أقوى على الساحة العالمية، حسبما كتب أندري ريزي، في مقالته في صحيفة غربية. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:05+0000
2023-09-24T12:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5375ff6e865dec4cd9e16b0c944d0ffb.jpg
وقال: "قدراتها وأساليبها مختلفة، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المرضي، والمهين في بعض الأحيان، والذي يتطلب التغيير والتعويض".وأضاف ريزي أن معظم مطالب هذه البلدان موجهة ضد الغرب، وهذا يؤثر على كيفية تطور الأحداث في العالم. وأشار إلى أن الجنوب العالمي الذي ستنضم بعض دوله إلى بريكس يتبع روسيا والصين والهند.ويعتقد ريزي أن الغرب يجب أن يقبل مطالبات دول الجنوب والشرق بإنشاء مؤسسات دولية أكثر عدالة وتوازنا، وفي المقام الأول الاقتصادية.وعقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا. وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو. وخلال الحدث، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن دعوة رسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى "بريكس". وقال إن العضوية الكاملة للدول الجديدة التي تنضم إلى "بريكس" ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230921/دول-بريكس-تدعم-رئاسة-روسيا-للمجموعة--1081251077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b156219f6a10c9187d9dc9db581a62b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام غربي يدق "ناقوس الخطر": "بريكس" تتحرك لقلب الموازين

12:05 GMT 24.09.2023
© Sputnikتوسع مجموعة بريكس
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
تسعى دول "بريكس" إلى إعادة تعريف النظام العالمي واتخاذ موقف أقوى على الساحة العالمية، حسبما كتب أندري ريزي، في مقالته في صحيفة غربية.
وقال: "قدراتها وأساليبها مختلفة، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المرضي، والمهين في بعض الأحيان، والذي يتطلب التغيير والتعويض".
وأضاف ريزي أن معظم مطالب هذه البلدان موجهة ضد الغرب، وهذا يؤثر على كيفية تطور الأحداث في العالم. وأشار إلى أن الجنوب العالمي الذي ستنضم بعض دوله إلى بريكس يتبع روسيا والصين والهند.
قادة دول مجموعة بريكس خلال قمتها الـ15 في جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة
21 سبتمبر, 02:25 GMT
ويعتقد ريزي أن الغرب يجب أن يقبل مطالبات دول الجنوب والشرق بإنشاء مؤسسات دولية أكثر عدالة وتوازنا، وفي المقام الأول الاقتصادية.
وعقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا. وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو. وخلال الحدث، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن دعوة رسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى "بريكس". وقال إن العضوية الكاملة للدول الجديدة التي تنضم إلى "بريكس" ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала