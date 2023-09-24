https://sputnikarabic.ae/20230924/ابن-راشد-يعلن-عن-فرصة-عمل-لا-مثيل-لها-في-تغريدة-على-إكس-1081345567.html
ابن راشد يعلن عن فرصة عمل "لا مثيل لها" في تغريدة على "إكس"
ابن راشد يعلن عن فرصة عمل "لا مثيل لها" في تغريدة على "إكس"
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فرصة لشباب وشابات البلاد للعمل في منصب وزير للشباب في حكومته. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T12:33+0000
2023-09-24T12:33+0000
2023-09-24T12:33+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
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وصرّح ابن راشد في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بأن الحكومة الإماراتية بحاجة لشاب أو شابة من الإماراتيين لشغل منصب الوزير.وحدد حاكم دبي الصفات والميزات الواجب توافرها بين المتقدمين للمنصب، قائلا: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات"، مضيفا: "نريده ملما بقضايا وطنه، وواعيا لواقع مجتمعه، وميدانيا في عمله، وعقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".وختم ابن راشد قوله: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب أن يتقدم بطلب لمجلس الوزراء".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
ابن راشد يعلن عن فرصة عمل "لا مثيل لها" في تغريدة على "إكس"
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فرصة لشباب وشابات البلاد للعمل في منصب وزير للشباب في حكومته.
وصرّح ابن راشد في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بأن الحكومة الإماراتية بحاجة لشاب أو شابة من الإماراتيين لشغل منصب الوزير.
وحدد حاكم دبي الصفات والميزات الواجب توافرها بين المتقدمين للمنصب، قائلا: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات"، مضيفا: "نريده ملما بقضايا وطنه، وواعيا لواقع مجتمعه، وميدانيا في عمله، وعقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه
".
وختم ابن راشد قوله: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب أن يتقدم بطلب لمجلس الوزراء".